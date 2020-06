[BALADO] Tellement hockey : la vraie négociation commence dans la LNH

Après avoir déterminé le format du retour au jeu, la Ligue nationale et l’Association des joueurs doivent maintenant s’entendre sur le protocole sanitaire et sur les questions financières pour que le projet se réalise. Les joueurs prévoient une négociation houleuse. Martin Leclerc, Alexandre Gascon et Alexandre Coupal en discutent dans le 83e épisode de Tellement hockey, balado d’OHdio qui touche à tout ce qui se passe dans l'univers du Canadien et de la LNH.