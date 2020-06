« Nous en avons assez  » - Michael Jordan

L'ancienne gloire des Bulls a publié un communiqué sur Twitter et sur le site Internet des Hornets de Charlotte, dont il est le propriétaire.

Je suis profondément attristé, vraiment peiné et en colère. Je vois et je ressens la douleur, l'indignation et la frustration de chacun. Je soutiens ceux qui dénoncent le racisme et la violence enracinés envers les personnes de couleur dans notre pays. Nous en avons assez , écrit-il.

Je n'ai pas les réponses, mais collectivement nos voix montrent leur force et ne peuvent être divisées par les autres. Nous devons nous écouter les uns les autres, faire preuve de compassion et d'empathie et ne jamais tourner le dos à une brutalité insensée. Michael Jordan

Nous devons continuer de nous exprimer pacifiquement contre l'injustice et exiger des comptes. Notre voix unifiée doit faire pression sur nos dirigeants pour changer nos lois, sinon nous devons utiliser notre vote pour créer un changement systémique , ajoute Jordan, qui a souvent été critiqué pendant sa carrière pour avoir mis ses intérêts économiques devant les considérations politiques.

Chacun de nous doit faire partie de la solution, et nous devons travailler ensemble pour garantir la justice pour tous. Mon cœur va à la famille de George Floyd et aux innombrables autres dont la vie a été brutalement et absurdement écourtée par des actes de racisme et d'injustice , conclut-il.

La prise de position de Michael Jordan s'ajoute à de multiples voix de figures majeures de la NBA qui se sont exprimés dans les derniers jours dans la foulée de la mort de George Floyd et des manifestations qui ont lieu aux États-Unis.

Le président des Raptors Masai Ujiri et le meilleur pointeur de l'histoire de la NBA Kareem Abdul-Jabbar ont notamment écrit des lettres ouvertes à ce sujet ce week-end. Les entraîneurs Dwane Casey et Doc Rivers ont également publié des déclarations.