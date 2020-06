Les sites d’entraînement de la LNH vont ouvrir, mais y aura-t-il des joueurs?

Lors de son point de presse téléphonique de mercredi dernier, Marc Bergevin confiait qu’aucun joueur de l’organisation du Canadien n’avait manifesté le désir de se présenter à Brossard quand le site d’entraînement du CH rouvrira ses portes.

Le DG a notamment expliqué que les joueurs américains et européens ont déjà commencé à s’entraîner chez eux et qu’ils ne voient pas l’utilité de franchir la frontière puisque cela les forcerait à se soumettre à une quarantaine de deux semaines qui freinerait leur préparation. Et selon Bergevin, même les joueurs résidant au Canada, notamment dans l’Ouest, ont réussi à trouver des accommodements qui leur conviennent pour s’entraîner et ne voient pas nécessairement l’utilité ou l’urgence de rentrer à Montréal à ce moment-ci.

Le lendemain du point de presse de son patron, Paul Byron a été le premier, et le seul jusqu’à présent, à faire savoir publiquement qu’il a l’intention de profiter des installations et de l’encadrement offert par le personnel du Tricolore durant les semaines qui précéderont l’ouverture du camp d’entraînement. Si camp d’entraînement il y a, bien entendu.

***

Or, il semble que ce phénomène soit répandu dans la ligue. La semaine dernière, le taux de réponse des joueurs était si faible dans certaines villes que des DG se demandaient s’il valait la peine de mobiliser du personnel et rouvrir leurs portes.

À la base, la LNH a décidé de permettre la réouverture des sites d’entraînement des équipes afin de régler ce qu’on croyait être un problème d’iniquité entre les joueurs européens et nord-américains de la ligue.

Depuis le mois d’avril, on savait que les Suédois jouant dans la LNH s’entraînaient sans trop de contraintes, sur glace et hors glace, dans leur pays. Parmi les pays occidentaux, la Suède est probablement l’un des pays qui a le moins restreint les libertés individuelles depuis le début de la pandémie. Le taux de mortalité dû à la COVID-19 y est toutefois huit fois plus élevé que chez leurs voisins finlandais.

Incidemment, les patinoires rouvriront leurs portes en Finlande le 1er juin, et les entraînements sur glace y seront permis pour des groupes complets.

Or, le peu d’enthousiasme avec lequel les joueurs nord-américains répondent à l’invitation de leur équipe respective laisse fortement croire que, sans le crier sur les toits et sans nécessairement respecter les consignes de santé publique, la plupart d’entre eux avaient réussi à dénicher du temps de glace pour s’entraîner.

Sans doute était-il illusoire de croire que des athlètes très perfectionnistes qui gagnent leur vie sur deux lames, et qui ont des contacts partout au sein de leur communauté sportive, allaient docilement ranger leurs patins pendant des mois sans poser de questions.

Aux États-Unis, on me rapporte que des groupes de 8, 12, 15, et même 20 joueurs de la LNH tiennent régulièrement des entraînements sur glace. Et il est permis de croire que les joueurs peuvent en plus profiter des conseils de leurs entraîneurs de patinage ou d’habiletés dans ces environnements laxistes.

À côté de cela, le protocole de la LNH, qui limite les groupes d’entraînement à six joueurs et qui interdit la présence d’entraîneurs sur la patinoire, apparaît nettement moins attrayant.

En plus, les joueurs qui réintégreront les sites d’entraînement des équipes de la LNH devront se faire tester deux fois par semaine. Et les tests de dépistage de la COVID-19 ne sont pas agréables du tout , fait valoir un interlocuteur.

Les joueurs se demandent donc pourquoi ils quitteraient le confort de leur retraite estivale pour s’imposer toutes les restrictions qui apparaissent dans le protocole de la ligue. C’est simplement plus facile pour eux de s’entraîner ailleurs.

***

Au cours des prochains jours, dès que la LNH annoncera que les portes des sites d’entraînement seront officiellement ouvertes (la date exacte n’a pas encore été révélée), il sera intéressant de voir combien de joueurs se prévaudront de l’hospitalité de leur employeur.

Il faudra aussi surveiller de près l’allure des négociations que mèneront les dirigeants de la LNH avec l’Association des joueurs pour convenir d’un protocole de retour au jeu. Bien que les incitatifs financiers soient énormes pour convenir d’un règlement, plusieurs joueurs ont publiquement souligné qu’ils s’attendent à des négociations difficiles avec les propriétaires.

La LNH a déjà fait savoir que les camps d’entraînement n’allaient pas se mettre en branle avant le 10 juillet prochain. Or, les dirigeants d’équipes estiment qu’ils devront obtenir un préavis de trois semaines afin de pouvoir finaliser tous les préparatifs.

Ça signifie que Donald Fehr et Gary Bettman ont environ deux semaines et demie devant eux pour trouver un terrain d’entente.