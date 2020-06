Les Internationaux des États-Unis maintiennent le cap malgré la pandémie

C'est une situation qui évolue constamment , a dit Mme Allaster lors d'un entretien téléphonique samedi.

De nombreuses idées sont sur la table afin de permettre au tournoi du grand chelem de se tenir à Flushing Meadows, a-t-elle expliqué :

des vols nolisés pour l'arrivée des joueurs à New York et un nombre limité d'accompagnateurs provenant d'Europe, de l'Amérique du Sud et du Moyen-Orient;

des résultats négatifs à des tests de dépistage avant le voyage;

des résidences centralisées;

des prises de température quotidiennes;

aucun spectateur;

un nombre réduit d'officiels sur le terrain;

aucun accès aux vestiaires lors des jours d'entraînement.

Aucune décision n'a encore été prise , a-t-elle ajouté.

Nous continuons à travailler, je dirais à 150 %, sur la conception d'un environnement sécuritaire pour la présentation des Internationaux des États-Unis au Centre national de tennis Billie Jean King à New York lors des dates prévues. C'est ce à quoi je pense, et notre équipe pense, chaque matin en se levant, a dit Stacey Allaster. L'idée d'un site alternatif, de dates alternatives... nous devons y penser, mais ce n'est pas vers quoi nous travaillons.

Elle a précisé qu'une annonce devrait avoir lieu dans la deuxième moitié du mois de juin.

Les activités de l'ATP, de la WTA et de l'ITF sont suspendues depuis mars et ne reprendront pas avant la fin juillet, dans le meilleur des scénarios.

Les Internationaux de France ont été remis de mai à la fin du mois de septembre, tandis que Wimbledon a été annulé pour une première fois depuis 1945.

Puisque le tennis est géré par plusieurs organisations, aucun protocole global concernant la COVID-19 n'a été mis en place.

L'USTA souhaite augmenter le nombre de vestiaires, notamment dans son complexe intérieur qui a été transformé en hôpital temporaire pendant la pointe de la pandémie à New York, et améliorer le système d'aération en place. On songe aussi à interdire l'accès aux vestiaires, sauf avant un match. Si quelqu'un voulait se rendre à Flushing Meadows pour s'entraîner, alors il viendrait, s'entraînerait et retournerait à l'hôtel , a dit Mme Allaster.

Le plan de l'USTA a été présenté à un groupe de superviseurs médicaux vendredi. Il sera maintenant évalué par les responsables gouvernementaux.