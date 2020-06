La NBA vise un retour le 31 juillet

Une semaine après que la NBA eut confirmé avoir jeté son dévolu sur le site unique de Disney World en Floride pour rejouer des matchs à huis clos, Silver aurait tenu ses propos lors d'une réunion téléphonique avec les dirigeants d'équipes, ont rapporté le site Internet The Athletic et le Los Angeles Times, citant des sources anonymes.

Il n'y aurait toutefois pas de consensus sur le nombre d'équipes qui joueront.

Parmi les multiples scénarios ébauchés, la ligue n'écarterait toujours pas celui de finir la saison, stoppée à un mois de son terme.

Selon un sondage révélé par The Athletic et ESPN, 16 propriétaires sur 30 voudraient qu'elles reprennent directement avec les séries éliminatoires et 16 équipes qualifiées selon le classement au soir du 11 mars, dernière journée avant l'arrêt.

Un autre scénario discuté vendredi verrait toutes les équipes à six matchs d'une place dans les séries revenir au jeu, ce qui signifierait que 13 équipes de l'Association de l'Ouest et 9 équipes de l'Association de l'Est effectuaient des retours.

Une source a indiqué à l'Associated Press que l'idée de compter sur 20 équipes, ou peut-être quelques-unes de plus, continue d'être la plus probable, pour l'instant.

De nombreuses questions demeurent sans réponse après la réunion de vendredi, dont le format des séries. Pendant ce temps, certaines équipes n'ont toujours pas reçu le feu vert pour accéder à son centre d'entraînement pour des séances optionnelles.