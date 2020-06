Les joueurs de la LNH sont sérieusement endettés

BILLET – Imaginez un peu. Vous êtes vendeur et, tout juste avant de partir en vacances, vous concluez une méga-transaction. Votre patron est tellement content qu’il vous verse votre méga-commission sur-le-champ. Durant vos vacances, vous dépensez tout. Mais à votre retour au boulot, ledit patron vous annonce que votre acheteur s’est désisté et que vous travaillez dorénavant pour rembourser votre dette.

Bienvenue dans l’univers des joueurs de la LNH!

Selon des informations glanées dans la ligue, les joueurs doivent environ 600 millions de dollars aux propriétaires. Et il leur faudra beaucoup, beaucoup, de temps pour éponger cette dette.

C’est pour cette raison que, malgré les réserves publiquement exprimées par certains membres de l’Association des joueurs (AJLNH) au cours de la dernière semaine, il y a fort à parier que les deux parties déploieront tous les efforts imaginables pour présenter des séries.

***

Avant que la pandémie stoppe les activités de la LNH le 12 mars dernier, la ligue se dirigeait vers des revenus supérieurs aux 5,09 milliards récoltés en 2018-2019. En vertu du partage 50-50 prévu à la convention collective, les joueurs étaient donc assurés d’encaisser collectivement un peu plus de 2,5 milliards en salaires.

Jusqu’à présent, les joueurs ont reçu environ 2,36 de ces 2,5 milliards. Collectivement, sachant que l’interruption de la saison allait provoquer une importante baisse de revenus, les membres de l’AJLNH ont toutefois décidé de ne pas encaisser leur dernier chèque de paie de la saison, qui totalise quelque 140 millions.

Le hic, c’est que près de 1,2 milliard de revenus manquent à l’appel. Les joueurs doivent donc quelque 600 millions aux propriétaires. Et leur dette est peut-être même un peu plus lourde parce que les télédiffuseurs et les commanditaires n’ont pas obtenu tous les matchs qui apparaissaient à leur contrat pour la durée de la saison. Les équipes devront négocier des remboursements ou des compensations avec ces importants partenaires.

En renonçant à leur dernier chèque de paie, les joueurs effaceront presque le quart de leur dette. Et en disputant un tournoi éliminatoire devant des gradins vides, ils seront en mesure de rembourser 150 millions de plus.

De façon prudente, la ligue croit pouvoir générer environ 300 millions en présentant les séries sans spectateurs dans les gradins. Puisqu’à peu près toutes les dépenses de la saison ont été faites, ça reste avantageux financièrement d’organiser ces matchs , fait valoir un interlocuteur bien au fait du dossier.

***

Cela dit, à la fin des émissions, les joueurs auront encore 300 millions à rembourser aux propriétaires. Les parties devront donc s’entendre quant à la manière de restituer cette somme au cours des prochaines saisons. Si l’on tient compte des revenus qui étaient prévus cette année et de la valeur actuelle des contrats des joueurs, 300 millions représentent quelque 12 % de la rémunération totale des joueurs.

Le problème, c’est que les revenus que l’on tenait pour acquis au cours des dernières années seront difficilement au rendez-vous au cours de la prochaine saison. Tant qu’un vaccin capable de contrer la COVID-19 n’aura pas été inventé, il sera difficile de remplir des amphithéâtres. Et ce, soit en raison de consignes émises par les autorités de santé publique, soit en raison des craintes que ressentira un certain pourcentage de la population.

Le commissaire Gary Bettman a souligné cette semaine que la saison 2020-2021 pourrait commencer aussi tard qu’en janvier 2021 et qu’il s’attendait à présenter cette campagne devant des gradins remplis.

La LNH met certainement les chances de son côté en prévoyant durant l’automne des éliminatoires qui ne lui coûteront presque rien et en remettant au plus tard possible le début d’une saison qui lancera un nouveau cycle de dépenses durant lequel, notamment, les joueurs devront recommencer à être payés.

Les directeurs généraux des équipes pensent déjà à la saison 2020-2021. Ils se téléphonent pour échanger des informations, des points de vue et des scénarios. Et ils constatent que leurs pertes financières seraient astronomiques si on amorçait une nouvelle saison en présentant des matchs à huis clos. Les revenus découlant de la billetterie génèrent environ trois des cinq milliards qu’amasse la LNH durant une saison normale.

On perdrait beaucoup moins d’argent en ne disputant aucun match plutôt qu’en jouant devant des gradins vides , constate un gestionnaire.

La situation des joueurs est donc extrêmement précaire.

On peut raisonnablement croire qu’un autre manque à gagner s’ajoutera la saison prochaine aux 300 millions que les joueurs devront déjà aux propriétaires. Et dans le plus catastrophique des scénarios, la LNH sera incapable de présenter une saison 2020-2021 et les joueurs perdront une année complète de salaire en plus de devoir rembourser leur dette de 300 millions à compter de la saison 2021-2022.

Pour toutes ces raisons, tant les joueurs que les propriétaires déploieront tous les efforts imaginables pour présenter des séries à compter du mois d’août, quitte à attendre jusqu’au dernier moment pour déterminer les juridictions les plus permissives et les moins touchées par la pandémie.

Ils n’ont tout simplement pas le choix.