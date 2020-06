Federer est l'athlète le mieux rémunéré, une première pour le tennis

Il est le premier joueur de tennis à pointer en tête de la liste depuis sa première publication en 1990.

Détenteur de 20 titres du grand chelem en simple, Federer a reçu 6,3 millions en bourses pour ses performances. Le reste de ses gains a été touché grâce à des commandites ou des cachets de présence à des événements, selon Forbes.

Les joueurs de soccer Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar suivent dans l'ordre, tandis que LeBron James, de la NBA, est au 5e rang. On retrouve ensuite deux autres joueurs de basketball, Stephen Curry et Kevin Durant, puis le golfeur Tiger Woods, au 8e échelon.

Les quarts-arrières Kirk Cousins et Carson Wentz, qui jouent dans la NFL, complètent le top 10.

Deux femmes font partie des 100 athlètes les mieux rémunérés. Ce sont deux joueuses de tennis.

Naomi Osaka occupe la 29e position. Elle a fracassé un record pour une athlète féminine avec des gains de 37,4 millions lors des 12 derniers mois. Serena Williams se retrouve au 33e rang, avec des gains de 36 millions.

Rome en septembre?

Le tournoi Masters 1000 de Rome pourrait être organisé dans la deuxième quinzaine de septembre, a déclaré vendredi le président de la Fédération italienne de tennis, Angelo Binaghi.

Prévue en mai, l'édition 2020 du traditionnel rendez-vous sur terre battue avant Roland-Garros avait été reportée en raison du coronavirus. Les Internationaux de France sont prévus du 20 septembre au 4 octobre.

Je pense que, sauf bouleversement majeur, nous allons reprogrammer le tournoi en septembre, entre le milieu et la fin du mois , a dit Binaghi à SuperTennis.

Le patron du tennis italien a précisé qu'il allait prochainement rencontrer le ministre des Sports Vincenzo Spadafora afin d'étudier les possibilités d'un tournoi ouvert aux spectateurs.