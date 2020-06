Eugene Lewis est prêt à toute éventualité

De son domicile à Philadelphie, où il est confiné depuis la mi-mars, Lewis a pu poursuivre son entraînement en vue d'une reprise des activités. Il court beaucoup, effectue des tracés et son école secondaire lui a même permis d'utiliser son gymnase.

La clé, c'est la discipline, a dit l'ailier éloigné de 27 ans durant une vidéoconférence vendredi. Je m'entraîne quatre ou cinq fois [par] semaine.

Le plus difficile, c'est l'aspect mental. Il n'y a plus de structure, c'est toi qui fais ton propre horaire. Pendant le camp, nous avons un horaire qui nous dit à quelle heure nous devons être à quel endroit, ce qu'on va manger, etc. Maintenant, tu es seul. Si je dis que je vais m'entraîner à 9 h, ce serait facile pour moi de dormir une demi-heure de plus. Après tout, il n'y a que moi. Mais si tu commences à faire cela, ça n'a plus de fin. Il faut faire la même chose que si toute une équipe attendait après toi.

Eugene Lewis, receveur éloigné des Alouettes de Montréal