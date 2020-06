Les directeurs généraux de la NBA voudraient aller tout droit en séries

Au moment où les gouverneurs de la NBA se penchaient sur cette question dans une réunion vendredi, les DG ont déclaré avoir déjà répondu à un sondage proposé par le réseau ESPN.

Seize sur un total de 30 ont dit vouloir maintenir le format habituel des séries à 16 équipes selon l’état du classement des associations au moment de l’interruption de la saison le 12 mars dernier en raison du coronavirus.

Cette option est l’une de quatre qui leur ont été présentées. Elle a obtenu plus d’appuis que les trois autres réunies.

Terminer la saison des 30 équipes et enchaîner avec un tournoi de qualifications [comme la LNH, NDLR] (8 votes).

Aller directement en tournoi de qualifications ou dans une compétition par groupe de type Coupe du monde (5 votes).

Conclure la saison et aller en séries avec le format habituel (1 vote).

De son côté, le commissaire Adam Silver, au cours de cette même réunion des gouverneurs, a indiqué qu'il visait le 31 juillet pour relancer la saison, selon ce que rapporte The Athletic.

Des options?

Une dizaine de questions couvrant une variété de sujets ont été soumises à leur attention. Elles allaient du nombre de joueurs au sein de chaque formation à la durée maximale de la saison.

On leur a aussi demandé de se prononcer sur la possibilité de modifier le cadre des séries.

La proposition voulant que les six premières équipes soient qualifiées d’office et qu’un tournoi à la ronde ait lieu pour donner accès aux 7e et 8e rangs dans chaque association a reçu l’appui de 13 des participants.

Invités à se prononcer sur le nombre d’équipes qui devraient participer à un format des séries élargi, 15 des votants ont dit 20, 7 ont opté pour 24, 5 en voulaient 18 et 3 un tournoi à 22 clubs.

Le sujet ayant donné lieu à la plus large dissension touche la date à laquelle les séries devraient prendre fin.

Cinq choix leur étaient présentés : la fête du Travail, le 15 septembre, le 1er octobre, le 15 octobre et le 1er novembre.

Aucune d’elles n’a atteint les 10 voix, la plus populaire étant le 1er octobre avec un total de 9 votes.