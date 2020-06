L'INS Québec veut garder tous ses sports et attend le feu vert pour rouvrir

L'INS Québec a été obligé comme bien des organismes de fermer ses portes à la mi-mars en raison de la propagation rapide du coronavirus. Il doit respecter les directives gouvernementales et est en discussion serrée avec les autorités pour planifier sa réouverture.

Pour l'instant, dans les réunions, on ne discute pas de quand , mais de comment on va pouvoir rouvrir. Et l'exercice est complexe, car les étapes sont nombreuses pour assurer la sécurité de tous.

Les sports nous ont soumis un plan d’encadrement des athlètes sur les plateaux sportifs, respectant les consignes de santé publique , indique le président de l'INS Québec, Gaëtan Robitaille, à Radio-Canada.

Gaëtan Robitaille, président de l'INSQ Photo : INS Québec

On a développé le plan pour l’ensemble du complexe, avec la clinique médicale, la salle de préparation physique.

Au mois de mai, l'INS Québec a d'abord présenté son plan de réouverture au ministère de l'Éducation et à la ministre déléguée chargée des Sports, puis à la Direction nationale de la santé publique.

Présentement, on attend le retour de ces gens-là, pour qu’ils nous disent s’il y a des ajustements à apporter et avoir un aval final pour être capable de rouvrir les portes. Il n'y a pas d'échéancier concret pour nous , indique M. Robitaille.

Le ministère est très prudent et procède par étape dans son désir de déconfiner la population.

Le défi du sport présentement, c’est vraiment la distanciation physique, affirme le président de l'INS Québec. Pour les judokas, par exemple, c’est difficile. Mais pour se mettre en action, pour reprendre la sensation de l’entraînement, c'est important que ça rouvre. On n'est quand même pas très loin de ce moment-là.

Pas très loin, peut-être, mais ça reste vague, et les athlètes et les fédérations commencent à s'impatienter.

La salle de préparation physique de l'INS Québec Photo : INS Québec

Les athlètes et les entraîneurs regardent ce qui se passe ailleurs, et nous disent : "Ben là, les gens reprennent l’entraînement, qu’est-ce qui se passe avec l’INS Québec". Gaëtan Robitaille, président de l'INS Québec

Le défi, c’est de faire de l’entraînement à l’intérieur. Présentement, dans les étapes de déconfinement, on est à l’aise avec des activités extérieures, pour le moment, en pratique libre.

La prochaine étape devrait être d’annoncer la pratique avec supervision, donc le travail des entraîneurs avec les athlètes. Je pense que ça s’en vient. L’étape suivante, ce sera de nous permettre de faire de l’entraînement à l’intérieur.

Vers d'autres horizons

Certaines fédérations canadiennes ont déjà exprimé l'envie de trouver d'autres plateaux ailleurs pour que leurs athlètes puissent reprendre l'entraînement au plus vite.

Des fédérations nous en ont parlé. On ne pourra pas empêcher ça. Il y a des instituts ailleurs au Canada qui offrent des plateaux d’entraînement de très grande qualité et il y a des gens qui ont des liens un peu partout au Canada, et peut-être qu’un club va offrir d’accueillir des athlètes de haut niveau , pense le directeur de l'INS Québec.

Les 10 sports en résidence étudient des solutions de rechange. Certaines ont des pistes sérieuses.

Nous savons que nos compétiteurs n'ont pas arrêté de s'entraîner malgré la pandémie, et nous, ça fait longtemps qu'on est sorti de l'eau , a indiqué le directeur technique de Plongeon Canada, Mitch Geller.

C'est comme demander à un pianiste de concert de pratiquer sans piano, ça ne peut pas durer. Les athlètes ont des routines à pratiquer, et nous avons besoin de tous les outils, notamment le matériel de saut acrobatique, mis à notre disposition à l'INS Québec, précise-t-il. Ce sont des mouvements très complexes que les athlètes doivent pratiquer sans interruption.

Plongeon Canada a étudié la possibilité d'aller au bassin extérieur du Parc Jean-Drapeau, mais le complexe aquatique attend le feu vert de la Ville de Montréal et il faudra ensuite préparer les plans d'eau. Trop long pour la fédération.

Le Complexe aquatique du parc Jean-Drapeau, à Montréal. Photo : Radio-Canada / Charles Contant

On pense peut-être louer des installations à Pointe-Claire, payer pour des sauveteurs et mettre en place nous-mêmes des mesures sanitaires. On a pensé aller à Toronto, au bassin du Pan Am Sports Centre qui doit ouvrir bientôt, mais on nous dit que le bassin a besoin de réparations. Mitch Geller, directeur technique de Plongeon Canada

On regarde aussi du côté du Manitoba, de la Saskatchewan. On va trouver une solution, mais notre interlocuteur principal, ça reste l'INS Québec.

L'INS Québec comprend la position dans laquelle sont les fédérations, et souhaite leur éviter tous ces tracas.

Pour ce qui est de la période d’attente, l’écart ne sera pas si grand entre chez nous et ailleurs, estime Gaëtan Robitaille. J’ai confiance qu’on va être capable de les accueillir assez rapidement pour éviter ce genre de situation.

Judo Canada étudie aussi d'autres avenues.

Les judokas savent que les sports de combat seront les derniers à pouvoir retrouver leurs pratiques habituelles, car la distanciation y est impossible.

Les judokas au dojo de l'INS Québec Photo : INS-Québec

Après deux mois de confinement, les athlètes sont impatients de recommencer à s'entraîner, car ils savent que dans d'autres pays leurs compétiteurs n'ont pas arrêté.

Je sais qu'il y a des athlètes qui s'entraînent, dans des petits clubs en Europe, ils dorment au même endroit et travaillent ensemble, explique Jessica Klimkait, no 2 du monde chez les -57 kg. Mais les grandes fédérations ont choisi la bonne approche pour ne pas mettre les athlètes à risque, soit de leur demander de quitter les dojos et de se confiner.

Si l'INS ne peut pas ouvrir bientôt, si les choses ne bougent pas, on pourrait étudier d'autres options. Si on pouvait trouver un dojo ou un club à Montréal, je ne pense pas qu'il y aurait une hésitation à le faire , affirme l'athlète de 23 ans.

Ce que je sais, c'est que la fédération ne mettra jamais ses athlètes à risque. Ce qui arrive dépasse de loin le cadre du judo et du sport et, même si on a envie de recommencer à nous entraîner, nous allons attendre le bon moment. Jessica Klimkait, judoka

Des athlètes suivis de près, de loin

Gaëtan Robitaille tient tout de même à rappeler que si l'INS Québec a dû fermer physiquement ses installations, ses professionnels ont continué à suivre les athlètes.

On n’a pas arrêté de donner des services aux athlètes de haut niveau à cause de la pandémie, explique-t-il. Ce n’est pas le même contexte, c’est de la téléconsultation, c’est du travail à distance, c’est du conseil. Mais présentement, les préparateurs physiques, les physiothérapeutes et les nutritionnistes sont très occupés.

Ils continuent à servir ces gens-là et à les aider dans cette période qui est difficile pour tout le monde. Le travail s’est poursuivi, insiste M. Robitaille. Et on essaie de les ramener dans un contexte qui est plus habituel, donc un lieu physique, un entraîneur, des collègues et des coéquipiers.

Le président de l'INS Québec dit vouloir créer l’environnement le plus optimal pour les athlètes.

On va suivre l’évolution de la situation. Si vous avez une boule de cristal, je serais bien heureux de la consulter. Gaëtan Robitaille, président de l'INS Québec

Plusieurs portes à ouvrir

Étant située à côté du complexe aquatique du Parc olympique sous la tour du stade, l'INS Québec doit aussi attendre le feu vert de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique, anciennement appelée la Régie des installations olympiques (RIO).

On est en discussion avec la RIO depuis le mois de mars, révèle Gaëtan Robitaille. Avant même qu’on ferme, on voyait la COVID arriver, et on posait des questions parce qu’il faut passer par une première série de portes avant d’arriver à l’institut. Présentement, elles sont fermées.

Les piscines du Parc olympique de Montréal, situées sous la tour du stade. Photo : Radio-Canada

On a déposé le même plan à la Régie des installations olympiques. On attend des réponses.

L'INS Québec veut être prêt à ouvrir dès qu'il aura reçu le feu vert du ministère, de la Santé publique et de la RIO.

Son président admet que le ministère est très sensible au problème de l'entraînement pour les athlètes de haut niveau.