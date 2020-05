Retour au jeu dans la LNH : craintes et optimisme prudent des joueurs

C’est du moins la forte impression laissée par les représentants des joueurs du Canadien de Montréal, Paul Byron et Brendan Gallagher, jeudi.

Avec, enfin, un peu de contenu, un peu de nouveau à se mettre sous la dent grâce au plan détaillé par Gary Bettman mardi, les discussions ont surtout porté sur l’équité du format de retour au jeu à 24 équipes, de la part belle qu’il faisait au Tricolore, de ses imperfections, du fait qu’il s’agit probablement du plus juste compromis.

La question sous-jacente quelque peu occultée? Aura-t-il simplement l’occasion d’être mis en application.

Optimisme prudent est la meilleure façon de le décrire , a lancé Byron, se faisant l’écho de Gallagher qui venait d’utiliser l’expression.

Au-delà de l’assentiment des autorités de santé publique, condition sine qua non, les deux parties (la ligue et l’association des joueurs) devront aussi s’entendre sur une foule de détails et écarter quantité d’obstacles pour que tout ça se matérialise.

Est-ce qu’on anticipe des discussions difficiles? Je ne m’attends à rien de moins. Maintenant plus que jamais, on voit l’importance du partenariat 50-50 avec la ligue. On est deux parties à travailler pour le même objectif , a expliqué Byron.

Paul Byron Photo : Getty Images / Jana Chytilova/Freestyle Photo

Il n’y a jamais eu de négociations faciles entre nous, mais on espère qu’on sera capables de travailler ensemble et d’en arriver à une entente. Pour les joueurs, certains standards doivent être atteints pour qu’on revienne au jeu. Il faut que l’association reste forte, tienne à ses positions, parce que c’est important pour nous. Tous les joueurs veulent se battre pour la Coupe Stanley, mais on doit s’assurer de bien faire les choses , a ajouté Gallagher.

On est loin de la carte blanche.

Parmi ces inquiétudes, on compte la quantité de tests disponibles, la fréquence de ceux-ci, le délai avant d’obtenir les résultats.

Que faire s’il y a un cas positif? Plusieurs? Qui aura accès aux arénas? Comment sera lavé l’équipement, à quelle fréquence? Et les repas, les gourdes d’eau, les boissons énergisantes normalement partagés par tous? Les familles pourront-elles rejoindre leur hockeyeur si la LNH reprend? Le voudront-elles?

Comment partages-tu une expérience éliminatoire sans avoir ceux que tu aimes le plus à tes côtés? Je ne sais pas, a laissé tomber Byron, révélant du même coup que cet enjeu est majeur pour bien des joueurs.

Et plus que tout, la peur. Comment la contrer? Car elle existe.

Il y a des joueurs qui ont peur du virus. Il faut le craindre d’ailleurs, jusqu’à un certain point. Si on revient, il faudra faire confiance à la LNH pour nous garder en sûreté. C’est une grosse étape à franchir. Brendan Gallagher

Les docteurs disent que [le virus] est très contagieux. À quel point ça va nous affecter? Personne ne le sait. On est jeunes, on est en santé. On se fait dire que si on l’attrape, on va être O.K. Ça ne prend qu’un seul cas qui dégénère pour changer la vie de tous. La ligue et l’association [des joueurs] essaient de s’occuper de ça. Il y a encore tellement de protocoles à mettre en place pour essayer d’éviter ça. Si un joueur est déclaré positif et qu’ils testent tout le monde, peut-être qu’ils vont le trouver à temps. Mais qu’arrive-t-il s’il y a cinq ou six cas? Je ne sais pas , a indiqué Byron.

Jeudi, la ligue a annoncé que la phase 3 de son programme de relance, soit les camps d’entraînement officiels, ne démarrera pas avant le 10 juillet dans le meilleur des cas.

Il y a certainement une puissante volonté de compléter les éliminatoires de la saison 2019-2020, d’en préserver l’intégrité et de décerner la coupe Stanley, même si ce doit être fait tard l’automne prochain, comme l’ont indiqué Bettman et Bill Daly plus tôt cette semaine. Mais il doit aussi y avoir une date de péremption à cette campagne qui ne pourra être reportée éternellement.

Un équilibre précaire qu’un seul petit accroc pourrait faire voler en éclats.

Loin de Montréal

Ni Byron ni Gallagher n’avaient eu de discussions avec leurs coéquipiers à savoir lesquels comptaient mettre le cap sur Montréal dans les prochains jours. Bien que Québec ait donné le feu vert au Canadien pour rouvrir ses installations à Brossard, les deux joueurs croyaient plutôt que leurs collègues préféreraient rester chacun chez soi.

C’est différent pour tout le monde, a fait valoir Gallagher. J’ai tout ce qu’il me faut ici, en Colombie-Britannique. Je vais rester ici aussi longtemps que possible en attendant que ça s’améliore à Montréal. J’imagine que ce sera le cas pour pas mal de joueurs.

Pour sa part, Paul Byron y sera. Le petit attaquant passe ses étés à Montréal et s’entraîne sur la Rive-Sud.

Le plus grand défi pour les joueurs en ce moment, c’est de débarquer à Montréal et de ne pas pouvoir rien faire pendant deux semaines [en raison de la quarantaine décrétée par Ottawa pour les voyageurs qui arrivent de l’étranger]. Ça enlève deux semaines d’entraînement, deux semaines où tu peux patiner. Et si tu décides de venir le plus tôt possible, tu laisses ta famille derrière…

Vous a-t-on dit qu’il y avait un ou deux obstacles?