La Premier League et la Serie A reprendront les 17 et 20 juin

C'est ce qu'ont annoncé plusieurs médias britanniques jeudi.

Deux matchs en retard, dont un opposant Manchester City à Arsenal, seront disputés le 17 juin pour mettre à jour le calendrier. Les 10 rencontres de la 30e journée seraient ensuite réparties entre le vendredi 19 et le dimanche 21 juin.

Mercredi, le championnat anglais a fait un grand pas vers la reprise en autorisant à nouveau les entraînements avec contact. Cela signifie que les clubs n'auront que trois semaines pour remettre en forme leur effectif avant le retour à la compétition.

Les 20 clubs de Premier League doivent encore discuter du reste du calendrier avant de finaliser la décision par un vote, mais un accord de principe a été trouvé sur cette date.

L'objectif du championnat anglais est de terminer la saison le 2 août. La finale de la Coupe d'Angleterre se déroulerait, elle, le 9 août.

La Serie A recommencera le 20 juin

Le championnat de soccer italien, interrompu le 9 mars par la pandémie de coronavirus, reprendra le 20 juin, a annoncé jeudi le ministre des Sports Vincenzo Spadafora.

Le Comité technique et scientifique a donné son accord sur le protocole, et la fédération m'a assuré qu'elle avait un plan B et un plan C. À la lumière de ces considérations, le championnat peut reprendre le 20 juin , a déclaré M. Spadafora à l'issue d'une réunion avec les instances dirigeantes du soccer italien.

La semaine dernière, la fédération italienne avait fixé le 20 août comme date butoir pour la fin de la saison suspendue de la Serie A.

En cas de nouvel arrêt dû à une aggravation de la situation sanitaire, la fédération a prévu comme plan B un système d'éliminatoires, tandis que le plan C évoqué par le ministre concerne le cas d'une interruption définitive de la compétition.

Le championnat a été arrêté à l'issue de la 26e journée. Il reste donc 12 journées à disputer, et quatre matchs en retard de la 25e journée.

Le ministre italien des Sports espère également que la Coupe d'Italie puisse se tenir du 13 au 20 juin.

Les spectateurs hongrois et russes pourront retourner au stade

Les dirigeants de la Fédération de soccer de la Hongrie ont annoncé qu'il sera dorénavant possible de présenter des matchs avec des spectateurs dans les stades.

Le premier ministre hongrois, Viktor Orban Photo : Reuters / Bernadett Szabo

L'annonce survient dans la foulée d'un décret gouvernemental qui accorde ce privilège au sport professionnel pendant la pandémie.

Les organisateurs devront garder trois sièges vides entre chaque spectateur, et aucun d'entre eux ne peut être assis directement devant ou derrière un autre.

Les joueurs et le personnel se trouvant sur le terrain, ou près de celui-ci pendant les matchs, devront avoir reçu un résultat négatif récent à un test de dépistage du coronavirus.

La Fédération précise que les clubs pourront décider s'ils veulent jouer de nouveau devant des spectateurs ou non.

Le championnat hongrois a repris le 23 mai, à huis clos.

Par ailleurs, les stades des clubs de la première division russe de soccer, qui reprendra le 21 juin après plus de deux mois d'interruption, pourront accueillir des spectateurs à hauteur de 10 % de leur capacité, a annoncé la fédération.

La finale de la Coupe de Belgique en amuse-gueule en août

La finale de la Coupe de Belgique de soccer sera présentée le 1er août, soit environ une semaine avant le début de la prochaine saison du Championnat de Belgique.

Les autorités belges ont précisé que le duel entre le FC Bruges et le Royal Antwerp aura lieu au stade Roi Baudouin, en l'absence de spectateurs.

Le FC Bruges aura alors l'occasion de réaliser un doublé après avoir enregistré le 16e titre de son histoire, plus tôt en mai, à la suite de la décision des responsables de mettre fin à la saison en raison de la pandémie.

Toutes les compétitions sportives en Belgique ont été suspendues jusqu'au 31 juillet. La prochaine saison doit commencer le 7 août.

Le retour de la F1 aux Pays-Bas attendra à 2021

Le Grand Prix des Pays-Bas est le quatrième à être officiellement annulé cette saison, après ceux d'Australie, de Monaco et de France. Six autres ont été reportés à plus tard, dont le Grand Prix du Canada.

Les organisateurs préfèrent attendre à 2021 pour inviter le public à célébrer le retour de la F1 au bord de la mer du Nord.

Le dernier Grand Prix de F1 à Zandvoort a eu lieu en 1985. La course de 2020 était prévue le 3 mai dans le calendrier d'origine.

Sur ce circuit balayé par le sable des plages de la mer du Nord, le regretté Gilles Villeneuve avait offert aux amateurs néerlandais de grands moments d'émotion, notamment dans le Grand Prix de 1979, avec son dépassement d'anthologie sur Alan Jones (Williams) dans le virage Tarzan, par l'extérieur, avant qu'une crevaison l'oblige à rouler sur trois roues sur une bonne partie du circuit pour retourner aux puits.

Gilles Villeneuve à Zandvoort en 1979, train arrière arraché après une crevaison Photo : You Tube

Ne sachant pas qu'il avait arraché le train arrière gauche de sa Ferrari, il avait voulu absolument repartir avec des pneus neufs, et le directeur technique Mauro Forghieri avait dû lui faire comprendre qu'il ne pouvait pas redémarrer.

Coup de départ du circuit européen de golf le 22 juillet

Le circuit professionnel européen de golf (EPGA), à l'arrêt depuis le 8 mars en raison de la COVID-19, va reprendre le 22 juillet avec une série de six tournois en six semaines au Royaume-Uni.

La reprise se fera à huis clos et le nouveau calendrier s'étendra jusqu'en décembre. Le calendrier exact des tournois à partir de septembre sera précisé plus tard, mais quatre tournois de la série Rolex, des épreuves offrant au moins 7 millions de dollars en bourse, sont au programme.

Le PGA, principal circuit professionnel, doit reprendre, également à huis clos, le 11 juin avec le tournoi Charles Schwab au Texas.