Les usines de F1 rouvrent, le calendrier prend forme

La vie reprend mercredi dans les usines de F1, après plus de deux mois de pause imposés par le groupe Formula One pour faire face à la pandémie.

Les équipes avaient accepté de troquer les vacances estivales du mois d'août pour une fermeture en mars et avril.

Le retour en usine des employés, par petits groupes en tenant compte des restrictions sanitaires au Royaume-Uni, est un pas vers cette saison 2020 qui n'a pas encore commencé, qui tarde à prendre forme, et que les équipes espèrent pour garder la tête hors de l'eau.

L'équipe Williams a été forcée de mettre une partie de son personnel en chômage partiel en avril pour traverser la crise financière qu'a provoquée la pandémie.

Une sculpture naturelle devant l'usine de l'équipe Williams à Grove en Angleterre Photo : Williams F1

La pause forcée de l'usine se termine aujourd'hui, et nous sommes heureux d'ouvrir les portes à un nombre limité d'employés, a écrit l'équipe Williams sur ses réseaux sociaux. Les mesures de distanciation rendent le paysage un peu différent dans l'usine, mais c'est bon de voir l'usine reprendre vie.

Certaines équipes de F1 ont choisi de rouvrir au début juin.

Comme le disait le directeur général de l'équipe Racing Point Otmar Szafnauer à Radio-Canada Sports, il faudra de deux à trois semaines aux équipes pour vérifier toutes les composantes des monoplaces et pour être prêtes pour un éventuel début de saison au début de juillet en Autriche.

La portion européenne

Le groupe Formula One doit rendre public lundi un calendrier de la portion européenne de la saison à venir. Et elle compterait huit courses dans six pays. Les équipes auraient déjà reçu le document.

Selon les sites spécialisés qui ont déjà mis en ligne cette portion de calendrier, la saison commencerait comme déjà annoncé en Autriche pour deux courses les 5 et 12 juillet, puis les équipes se déplaceraient à Budapest en Hongrie le 19 juillet avant de se rendre en Angleterre pour deux courses à Silverstone les 2 et 9 août.

Le gouvernement britannique doit encore confirmer qu'il modifiera pour la F1 ses règles de quarantaine.

Le Grand Prix d'Espagne au circuit de Barcelone aurait lieu le 16 août et celui de Belgique à Spa le 30 août (le gouvernement belge a accordé une dérogation à la F1). La portion européenne se terminerait en Italie à Monza le 6 septembre.

Le circuit d'Hockenheim en Allemagne est pour l'instant considéré comme solution de rechange.

Des restructurations à venir

Le Conseil mondial de la FIA a entériné par vote électronique lors d'une réunion par vidéoconférence, mercredi, une série de mesures proposées et acceptées par les équipes pour la saison 2021 et les suivantes.

Le plafond budgétaire à 145 millions de dollars (pour une saison de 21 courses) est certainement la plus grande victoire du groupe Formula One.

Le plafond est décroissant. Il descendra à 140 millions en 2022 et à 135 millions pour les saisons 2023, 2024 et 2025.

Pour la première fois, la F1 utilisera un système de handicap pour les équipes les plus fortes.

Le nombre permis d'essais en soufflerie augmentera pour les équipes de milieu et de bas de grille.

Ainsi, sur un total prédéfini de 40 essais par semaine, l'équipe en tête du championnat en obtiendra 90 %, l'équipe la moins bien classée en obtiendra 112,5 %, c'est-à-dire une différence de 2,5 % par position au classement.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Une monoplace de F1 passe en soufflerie pour valider les calculs aérodynamiques. Photo : Getty Images / Stuart Franklin

Cela veut dire, en se basant sur les résultats de 2019, 36 essais pour Mercedes-Benz et 45 pour Williams.

À partir de 2022, et jusqu'en 2025, l'écart grandira, allant de 70 % à 115 %.

Également, les monoplaces seront à peu près les mêmes en 2021, avec le gel de nombreuses composantes, notamment le châssis et la boîte de vitesses et l'utilisation de composantes transférables sans exclusivité intellectuelle pour l'équipe qui les conçoit.

C'est la F1 qui y gagne aujourd'hui. C'est un moment très important pour notre sport. La F1 n'était plus viable financièrement depuis un certain temps et toute inaction aurait mis en jeu son avenir et celui de ses participants , a dit le directeur du groupe McLaren, Zak Brown, par communiqué.

Ces mesures obligeront les grandes équipes à revoir leurs modes de fonctionnement, mais qui abaisseront les coûts parce que plusieurs ont été fragilisées par la pandémie planétaire.

Le groupe McLaren a justement annoncé mardi qu'il allait devoir supprimer 1200 postes sur un total de 4000, et 75 d'entre eux sont dans l'équipe de F1 (sur un total de 800).

L'usine du groupe McLaren à Woking en Angleterre Photo : Getty Images / Peter Macdiarmid

L'adoption du plafond budgétaire décroissant à 145 millions de dollars américains à partir de 2021 obligera les quatre grandes équipes, Ferrari, McLaren, Mercedes-Benz, Red Bull, à redistribuer leurs personnels dans d'autres secteurs, voire à procéder à des coupes plus franches encore.

Nous n'avons pas d'autre choix que de réduire le nombre de notre personnel, a dit le président du groupe Paul Walsh. Ce sont des temps très difficiles, mais nous souhaitons que l'entreprise sorte de la tempête plus forte, durable et à nouveau rentable.

Renault en mode dégraissage

La situation est aussi pénible pour Renault. L'entreprise automobile française est en partie étatique, à hauteur de 4,73 %.

Le gouvernement français a accordé à Renault un prêt de 5 milliards d'euros (7,6 G$ CA), en avril afin de lui permettre d'affronter la crise.

La voiture électrique Zoé de Renault Photo : AFP / AFP/Getty/Gabriel Bouys

Renault présentera vendredi un plan minceur de plus de 2 milliards d'euros (3 G$ CA). Il est question de supprimer 5000 postes d'ici 2024, selon le journal français Le Figaro.

Dans ce contexte, que deviendra le programme de F1, qui était financièrement très audacieux? Il avait obtenu le feu vert de l'ancien PDG du groupe Alliance (Nissan-Renault-Mitsubishi), Carlos Ghosn, qui a quitté le bateau avec fracas, après avoir été accusé de fraude et incarcéré au Japon.

Carlos Ghosn avait joué un rôle de premier plan dans le retour de Renault en F1 en tant que constructeur à part entière. C’est lui qui avait approuvé le rachat de l'équipe Lotus F1 à la fin de 2015, et qui avait dit oui au salaire nécessaire pour recruter l'Australien Daniel Ricciardo (25 millions d'euros pour la saison 2020).

D'un point de vue budgétaire, la F1 coûte cher, avait-il dit à motorsport.com le 16 février. Mais c'est aussi un investissement, un acquis important. Les changements réglementaires à venir en F1 avec une distribution plus équitable des revenus du championnat et un plafond budgétaire nous permettent de croire en un avenir meilleur.

Cyril Abiteboul, directeur général de Renault Sport Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Potvin

Mercredi, La Gazzetta dello Sport rapportait que l'homme d'affaires russe Dmitry Mazepin pourrait faire une offre d'achat de l'équipe. Il avait déjà tenté de racheter l'équipe Force India en 2018, mais le Canadien Lawrence Stroll l'avait devancé au poteau.

Le fils de Dmitry Mazepin, Nikita, court en F2. En 2019, il a fini 18e du Championnat de formule 2 avec l'équipe ART, et il a l'ambition de faire le saut à plein temps en F1.