Retour au jeu dans la LNH : des séries à 24 équipes, dans deux villes

La reprise des activités de la LNH, interrompues à la mi-mars, est conditionnelle au feu vert des autorités de santé publique.

Bettman a indiqué que la phase 3, soit l’ouverture officielle des camps d’entraînement, ne pourrait pas se faire avant le 1er juillet.

Lundi, la LNH a annoncé les modalités de la phase 2 de son projet de relance, qu'elle espère faire en juin. Les joueurs pourront alors accéder aux centres d'entraînement sur une base volontaire et participer à des entraînements en groupe avec un maximum de six joueurs. La phase 4 marquerait le début des séries.

En plus des autorités gouvernementales, les joueurs auront leur mot à dire sur la reprise des activités.

Nous serons à l'écoute des joueurs au sujet du temps dont ils ont besoin pour retrouver la forme, a noté le commissaire. Si les joueurs nous disent qu'ils n'ont besoin que de deux semaines de camp, nous pourrions jouer à la fin de juillet. S'ils ont besoin de plus de temps, nous commencerons au début d'août.

Aucune date n’a été fixée pour la reprise des matchs qui se fera dans deux villes déterminées à l’avance. Là encore, le commissaire a indiqué que le choix serait fait au dernier moment pour assurer le bien-être des équipes et de leur personnel.

Il est déjà acquis qu’aucun match ne sera disputé avant la mi-août ou le début de septembre.

Deux points de chute

Dix villes de la LNH sont prises en considération pour accueillir les équipes des Associations de l’Est et de l’Ouest qui prendront part au nouveau format éliminatoire : Chicago, Columbus, Dallas, Edmonton, Las Vegas, Los Angeles, St. Paul-Minneapolis, Pittsburgh, Toronto et Vancouver.

Pour que des villes canadiennes soient retenues, il faudra toutefois que la quarantaine obligatoire imposée par le gouvernement canadien aux personnes qui arrivent au pays soit levée.

Si nos joueurs doivent se soumettre à une période d'isolement volontaire, nous ne serions pas en mesure d'utiliser aucune des villes canadiennes comme pôle de présentation de matchs. Nous tentons de trouver une solution pour nous permettre de considérer ces villes. Souhaitons que nous le pourrons. Bill Daly, commissaire adjoint de laLNH

Nous sommes en constantes discussions à ce sujet avec différents intervenants au sein du gouvernement canadien, mais nous n'avons pas de réponse pour le moment.

La LNH se donne de trois à quatre semaines pour déterminer ces deux villes. Le commissaire Bettman a déclaré que bien que ce serait préférable pour la retransmission des matchs, la ligue ne s'obligera pas à sélectionner une ville de l'Association de l'Est et une autre de l'Ouest.

Chaque équipe pourra compter sur une délégation de 50 membres, qui inclut joueurs, entraîneurs, direction, thérapeutes et responsables de l’équipement.

Notre priorité demeure la sécurité des joueurs, des entraîneurs, du personnel de soutien et dans les arénas, a dit Bettman. Nous n'allons pas annoncer de dates, de sites de compétition ou recommencer à jouer tant qu'il ne sera pas approprié et prudent de le faire et que nous n'aurons pas reçu l'accord des autorités.

Montréal c. Pittsburgh

Les quatre premières équipes de chaque association prendront part à un tournoi à la ronde pour désigner leur classement en vue du premier tour des séries. Ces rencontres seront disputées selon les règles en vigueur en saison, y compris la prolongation à 3 contre 3 et les tirs de barrage.

Les Bruins de Boston, le Lightning de Tampa Bay, les Capitals de Washington et les Flyers de Philadelphie joueront pour le premier rang dans l'Est, tandis que les Blues de St. Louis, l'Avalanche du Colorado, les Golden Knights de Vegas et les Stars de Dallas feront de même dans l'Ouest.

Nous voulions que ces équipes puissent jouer des matchs significatifs et ne pas avoir à attendre des semaines pour se retrouver contre des clubs qui viendraient de disputer des matchs très compétitifs , a expliqué Bettman.

Les clubs classés de 5 à 12 dans chacune des associations participeront à un tour préliminaire au meilleur de cinq matchs pour tenter d’accéder au premier tour des séries. Ce qui veut donc dire que le Canadien affrontera les Penguins de Pittsburgh d'entrée de jeu dans l'Est.

Les autres séries dans l'Est opposeront les Hurricanes de la Caroline aux Rangers de New York, les Islanders de New York aux Panthers de la Floride et les Maple Leafs de Toronto aux Blue Jackets de Columbus. Du côté de l'Ouest, les Oilers d'Edmonton joueraient contre les Blackhawks de Chicago, les Predators de Nashville contre les Coyotes de l'Arizona, les Canucks de Vancouver contre le Wild du Minnesota et les Flames de Calgary contre les Jets de Winnipeg.

Ce premier tour fait encore l’objet de discussions afin de déterminer si l’on optera pour des trois de cinq ou des quatre de sept. Par contre, les finales d’associations et la finale de la Coupe Stanley se joueront en quatre de sept.

Une loterie par étape

Une première loterie aura lieu le 26 juin. Les sept équipes exclues et les huit équipes éliminées dans le tour de qualification auront des chances de gagner l'un des trois choix selon les pourcentages déjà prévus pour les rangs de 1 à 15.

Si les trois choix gagnants sont parmi les sept équipes exclues du tournoi, il n'y aura pas de deuxième tirage. Si jamais l'un des choix va à une équipe entre les rangs de 8 à 15, un deuxième tirage aura lieu après le tour de qualification. Chacune des huit équipes éliminées aura alors 12,5 % des chances d'hériter de ce choix.