Aston Martin a un nouveau DG, Lawrence Stroll se rapproche de Mercedes-Benz

Le Britannique Andy Palmer, PDG depuis 2014, se savait sur un siège éjectable. Et à Aston Martin, on s'y connaît en la matière depuis la DB5 de James Bond. Il laissera donc sa place avec à Tobias Moers à compter du 1er août.

Les déboires financiers de la célèbre marque britannique, la chute de son titre en bourse, ont eu raison de son PDG. Lawrence Stroll a besoin que la marque Aston Martin retombe sur ses pattes après la pandémie pour réussir son pari de ramener le constructeur britannique en F1.

Comme plusieurs sources dans le milieu l'annonçaient lundi, l'homme d'affaires canadien s'est en effet rapproché de Mercedes-Benz pour consolider son équipe de direction. Il est allé chercher ce dirigeant de 54 ans. D'autres nominations venant du constructeur allemand sont à prévoir pour renforcer l'équipe de F1 Aston Martin.

Tobias Moers en 2018 Photo : Getty Images / Drew Angerer

AMG Mercedes-Benz est le préparateur des véhicules haute performance du constructeur allemand, dont il est devenu une filiale en 1999. AMG propose 15 modèles de Mercedes-Benz de plus de 500 chevaux. AMG fournit à la FIA les voitures de sécurité et les voitures médicales pour le Championnat du monde de F1.

Les moteurs actuels des véhicules GT d'Aston Martin sont fournis par AMG. Tobias Moers n'arrive pas en territoire inconnu.

Le conseil d'administration a jugé qu'il est maintenant temps pour qu'un nouveau leadership se charge de nos plans , a expliqué Lawrence Stroll par communiqué.

Je suis ravi d'accueillir Tobias Moers, un professionnel de l'automobile au talent exceptionnel et un leader économique avec de beaux résultats chez Daimler AG, avec qui il a un partenariat technique et commercial réussi depuis de nombreuses années.