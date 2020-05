Un petit hommage aux Expos sur la bague de championnat des Nationals

Présentée officiellement dimanche, la bague comprend 108 diamants : 105 pour les victoires en saison et en éliminatoires, un autre pour le championnat de la Série mondiale et une paire de diamants pour les deux époques de la franchise, à Montréal et à Washington.

Quelque 30 rubis forment le W du logo des Nationals. Ces pierres représentent autant de points marqués par l’équipe dans ses quatre victoires contre les Astros de Houston en Série mondiale.

On y voit aussi 32 saphirs : 7 pour les victoires concrétisées à leur tour au bâton en fin de neuvième manche ou en prolongation, 13 pour les gains par blanchissage, 8 pour leur meilleure séquence de victoires et 4 pour le nombre de séries gagnées en éliminatoires.

Les joueurs ont choisi d’attendre de pouvoir se rassembler avant de recevoir leurs bagues. Le club avait d’abord prévu les remettre à ses membres dans une cérémonie virtuelle.