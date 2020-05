COVID-19 : la légende du basket Patrick Ewing à l'hôpital

Ce virus est sérieux et ne doit pas être pris à la légère , a déclaré le membre du Panthéon, dans un communiqué publié par les Hoyas.

Je veux rappeler à tout le monde de rester en sécurité et de prendre soin de vous et de vos proches. Plus que jamais, je tiens à remercier les professionnels de la santé et tous ceux en première ligne. Je vais m'en sortir. Nous allons passer au travers.

Georgetown a dit que l'homme de 57 ans est le seul membre du programme de basketball masculin à avoir contracté le coronavirus.

Comme joueur, Ewing a aidé Georgetown à remporter le championnat de la NCAA en 1984. Il a aussi fait partie de deux équipes qui ont été vaincues en finale.

Choisi premier au total en 1985, par les Knicks, Ewing a pris part à la finale de la NBA en 1994. New York a toutefois été battu par Hakeem Olajuwon et les Rockets de Houston.

Ewing a joué pendant 17 saisons dans la NBA, dont 15 avec les Knicks. Il a été intronisé au Temple de la renommée du basketball en 2008.

Après sa retraite, Ewing a passé 15 ans comme adjoint dans la NBA, avec 4 équipes.

En avril 2017, il est retourné à Georgetown pour son premier emploi d'entraîneur-chef. À ses trois premières saisons à la barre, ses formations ont montré une fiche de 49-46.