La MLS annule son match des étoiles

La Major League Soccer (MLS) a annoncé l'annulation du match des étoiles, de la Leagues Cup et de la Supercoupe (Campeones Cup).

Les décisions ont été prises afin de conserver le plus de dates disponibles au cours du reste de l'année pour les rencontres de championnat, a indiqué la ligue dans un communiqué.

Le match des étoiles de la MLS était prévu le 29 juillet au stade Banc of California de Los Angeles et devait opposer l'élite de la MLS à une équipe de vedettes de la Liga MX mexicaine.

L'édition 2021 du match des étoiles aura lieu au même endroit à Los Angeles. La MLS et la Liga MX discuteront de leurs plans pour ce match.

La MLS examine également les propositions de trois villes candidates pour l'organisation du match des étoiles en 2022.

La deuxième édition de la Leagues Cup, entre des équipes du haut du classement de MLS et de Liga MX, devait avoir lieu entre juillet et septembre. Elle a été annulée à la suite d'une décision commune des deux ligues. La MLS et la Liga MX prévoient jouer la Leagues Cup 2021.

La troisième édition de la Supercoupe, qui oppose le détenteur de la Coupe MLS à celui de la Supercoupe de la Liga MX (Campeon de Campeones), a été annulée par les deux ligues. Elle devait se tenir le 12 août au CenturyLink Field, domicile des Sounders de Seattle, vainqueur de la Coupe MLS en 2019. L'événement aura de nouveau lieu en 2021.