Des courses à Silverstone impossibles sans dérogations aux mesures de quarantaine

Le projet d'organiser en juillet deux courses de F1 sur le circuit de Silverstone est menacé par les mesures de quarantaine britanniques et ne pourra se concrétiser que si des exemptions sont accordées.

Une quarantaine de 14 jours rendrait impossible l'organisation d'un Grand Prix de Grande-Bretagne cette année , a indiqué un porte-parole du groupe Formula One dans un communiqué transmis à l'AFP.

Il est envisagé de voyager vers la Grande-Bretagne dans des avions dans lesquels il n'y aurait que du personnel de la F1, et tout le monde serait testé, ce qui rend une quarantaine totalement inutile. Si les sports de haut niveau doivent reprendre des épreuves télévisées, des exemptions seront nécessaires , a-t-il ajouté.

La F1 espère lancer sa saison le 5 juillet par un grand prix en Autriche à huis clos et un second le dimanche suivant sur le même circuit de Spielberg, également à huis clos et avec un nombre limité de personnes dans les paddocks.

Deux épreuves étaient ensuite envisagées à Silverstone et le directeur de ce circuit, Stuart Pringle, avait indiqué le 15 mai qu'il pourrait accueillir deux grands prix sans spectateur cet été, à condition d'obtenir le feu vert du gouvernement britannique.

Lewis Hamilton à Silverstone Photo : Getty Images / ANDREJ ISAKOVIC

Ce dernier impose actuellement une quarantaine à tout voyageur arrivant de l'étranger. Et il semble que Londres veuille adopter la ligne dure pour ne pas créer de précédent qui pourrait donner des idées à d'autres entreprises.

Sept des 10 équipes de F1 ont leurs usines au Royaume-Uni.