Rory McIlroy s'illustre lors du retour du golf à la télévision

Associated Press

Associated Press

Rory McIlroy a livré la marchandise lors du retour du golf à la télévision dans le cadre d'un match de type skins game, dimanche, au cours duquel les participants ont paru rouillés, mais qui a permis d'amasser plus de 5 millions de dollars américains en aide pour la lutte contre la COVID-19.

McIlroy et Dustin Johnson, qui n'avaient pas gagné un skin depuis le sixième trou, ont obtenu une occasion de gagner les six derniers trous, d'une valeur totale de 1,1 million $, au dernier trou du Seminole lors d'un match amical organisé par TaylorMade. Après avoir gaspillé cette occasion, tout s'est joué lors d'un concours d'approche au 17e trou, une normale 3.

Sur une distance de 120 verges, Matthew Wolff a envoyé sa balle à 18 pieds de la coupe. Son partenaire, Rickie Fowler, n'a pas atteint le vert. Johnson s'est retrouvé dans une fosse de sable, puis McIlroy a réussi le coup gagnant, envoyant sa balle à 13 pieds de l'objectif.

McIlroy et Johnson ont donc gagné 1,85 million $ pour l'American Nurses Foundation. Fowler, qui a réussi sept oiselets, et Wolff ont amassé 1,14 million $ pour la CDC Foundation.

Je suis fier d'avoir participé à un événement pour divertir le public à la maison un dimanche après-midi et amassé de l'argent pour des personnes qui en ont besoin, a dit McIlroy alors qu'il disputait le 18e trou.

La fondation du circuit de la PGA recevait les dons des téléspectateurs en ligne pendant la compétition et a indiqué avoir reçu plus de 1 million $. Elle accepte les dons jusqu'à mardi.

Quand la compétition a pris fin, plus de 5,5 millions $ avaient été amassés en promesses de don.

En raison de la pandémie de la COVID-19, les joueurs étaient privés de leur cadet et transportaient eux-mêmes leur sac de golf.

Le personnel télé était à son minimum sur le terrain. Les descripteurs et analystes étaient en studio. Le match a duré plus de quatre heures, en partie parce que les joueurs attendaient parfois que les six caméramans puissent se placer autour du trou suivant.

Le vice-président règles et compétition de la PGA, Mark Russell, était le seul à toucher les fanions.

Ce fut une belle journée, a dit McIlroy. C'était agréable d'être de retour sur le terrain de golf, de retrouver une certaine normalité.

La dernière compétition de golf à la télé remontait au 12 mars, lors de la présentation de la première ronde du Championnat des joueurs. Le tournoi avait été annulé le lendemain.

Un autre duel amical aura lieu le 24 mai au Medalist, où Tiger Woods joue quand il est à la maison. Woods et Peyton Manning affronteront Phil Mickelson et Tom Brady. L'objectif est d'amasser 10 millions $ pour les fonds d'urgence associés à la lutte contre la pandémie.

Le vrai retour à la compétition est prévu le 11 juin avec le Défi Charles Schwab au Colonial, à Fort Worth, au Texas. Le tournoi aura lieu sans spectateurs.