Après 21 barres en 30 minutes, Alysha Newman veut faire mieux « la prochaine fois »

Les trois perchistes reproduisaient le défi à distance que s'étaient lancé deux semaines plus tôt Renaud Lavillenie, Armand Duplantis et Sam Kendricks, avec une barre à 4 m plutôt que les 5 m qu'avaient franchis à répétition les trois hommes.

Avec un total de 85, Stefanini (34), Nageotte (30) et Newman (21) sont restées à court de leur objectif, soit celui de dépasser les 98 barres qu'avaient franchies au cumul leurs homologues masculins.

C'était très dur hier de faire du saut à la perche pendant 30 minutes, a raconté dimanche l'Ontarienne de 25 ans à Radio-Canada Sports. Je me sentais plus mal durant l'événement, mais ce (dimanche) matin, après m'être couchée et m'être réhydratée, je ne suis pas si mal... mais je suis mal! (rires)

Ça faisait trois semaines que je n'avais pas sauté. On vient de bouger notre équipement dehors pour commencer l'entraînement estival. Jeudi, c'était la première fois que je sautais en trois semaines, alors c'était très difficile , a poursuivi Alysha Newman.

Faute de disposer de sautoir dans leur jardin comme les trois hommes, les femmes ont concouru sur leur lieu d'entraînement, aidées à chaque fois par un tout petit nombre de proches : Katerina Stefanidi dans la chaleur étouffante d'Athènes, Katie Nageotte en Georgie et Alysha Newman dans la fraîcheur des alentours de Toronto.

La perchiste grecque a suivi un rythme de métronome pour tenter d'atteindre les 36 barres franchies par Lavillenie et Duplantis, passant même devant eux à mi-épreuve. Mais, à bout de forces, elle a perdu du temps dans les dernières minutes quand elle a peiné pour remettre elle-même sa barre après un échec, comme l'exigeait le règlement.

La Canadienne est quant à elle restée en retrait de la championne olympique tout le long du défi.

Durant les cinq minutes de pause, j'ai réalisé que j'étais très très loin derrière Katerina (rires), alors je me suis dit que je devais sauter plus de fois pendant la deuxième tranche de 15 minutes. Et c'était très dur, ces 15 minutes, parce que je n'ai jamais sauté 30 minutes de suite. Jamais dans ma carrière , a ajouté Newman.

Tout était très positif et amusant. Cet événement a montré que je peux pousser mes limites. C'était très excitant et j'ai eu beaucoup de plaisir.

Au point mort en raison de la pandémie de coronavirus, l'athlétisme mondial cherche à innover pour faire s'affronter ses champions et a promis d'autres défis de ce genre dans les prochaines semaines, alors que les Jeux de Tokyo sont reportés et que les rencontres internationales ne doivent pas débuter avant le mois d'août.

C'est quelque chose qu'on fait pour tout le monde. Pas seulement pour nous les athlètes, c'est pour le monde. Afin de donner du plaisir sur une scène pour les petits et pour les personnes qui adorent le sport. Alors, on veut faire d'autres événements, on veut continuer de montrer que les athlètes, on est ici, et de ne pas nous oublier , a conclu la Canadienne.

Avec les informations de Yanick Bourdon