L'équipe Racing Point veut courir à Montréal... si c'est possible

Dans les premières moutures des calendriers envisagés pour cette année fortement perturbée par la pandémie, le Grand Prix du Canada n'est pas là.

Il faudra attendre la publication du calendrier du groupe Formula One, mandaté par Liberty Media, pour savoir si le Canada, voire le continent américain font partie des plans pour 2020. La virulence du virus aux États-Unis n'augure rien de bon pour les prochains mois.

Il est fort possible que, pour cette raison, le calendrier soit rendu public en deux parties à quelques semaines d'intervalle.

Il sera très difficile pour le président du groupe Formula One, Chase Carey, de bâtir un calendrier véritablement international, en raison des différentes restrictions gouvernementales et des contrôles aux frontières.

Plusieurs équipes sont clairement identifiées à des pays parce que ce sont des constructeurs mondialement connus, comme Renault (France) ou Mercedes-Benz (Allemagne), soit par la position géographique de leur usine, comme Ferrari (Italie) ou Sauber (Suisse), ou par la nationalité de leur propriétaire, Racing Point (Canada) ou Haas (États-Unis).

Le Grand Prix du Canada a lieu au Québec, la province où est installé le clan Stroll.

Sebastian Vettel (Ferrari) en tête au départ du Grand Prix du Canada en 2019 Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Racing Point a plusieurs commanditaires canadiens, notamment Canada Life et Bombardier.

Le Grand Prix du Canada a donc une résonance particulière pour l'équipe, et il se trouve qu'elle a une résonance particulière pour la F1 en raison de la passion des amateurs, de la nature du circuit Gilles-Villeneuve, un circuit à l'ancienne et des excellentes cotes d'écoute en raison du décalage horaire favorable au public européen.

Mais Chase Carey doit tenir compte de la météo. Il est impossible de garantir un week-end de course automobile sur l'île Notre-Dame passé la mi-octobre.

Le groupe Formula One a déjà fait connaître l'ordre des zones géographiques du calendrier remanié de 2020. La zone américaine est prévue en octobre et novembre.

L'ordre des zones géographiques de la saison 2020 de F1 Photo : Groupe Formula One

Alors, y aura-t-il place pour le Grand Prix du Canada dans la deuxième moitié du calendrier remanié de 2020?

Je ne peux pas prévoir si loin, mais bien sûr que le Grand Prix du Canada à Montréal est important pour nous , lance Otmar Szafnauer, directeur général de Racing Point, dans un entretien accordé à Radio-Canada Sports.

Si le monde recommence à tourner, et qu'en octobre, on peut aller en zone américaine, il faut y aller. S’il y a un endroit où il sera sécuritaire de courir en terre américaine, nous devons y aller, insiste-t-il. On verra bien comment les autres sports réussissent à repartir là-bas.

Mais c’est tellement difficile de prévoir où la F1 pourrait aller cet automne. Tout dépend de la façon dont ce virus se déplace, rappelle le DG. Y aura-t-il une deuxième vague? Arrivera-t-on à l’éliminer complètement et pour de bon? Si c’est le cas, nous retrouverons les destinations prévues, nous retournerons en Asie, en zone américaine et au Moyen-Orient.

Otmar Szafnauer, directeur général de Racing Point Photo : Société Radio-Canada

La saison devrait commencer en Autriche, pour se déplacer ensuite vers l'Allemagne si la Grande-Bretagne ne veut pas offrir de dérogation au personnel de la F1, qui arriverait du continent européen, notamment le personnel des équipes Ferrari, AlphaTauri et Alfa Romeo ainsi que du fabricant italien de pneus Pirelli.

Si les déplacements internationaux s'avèrent problématiques, la F1 pourrait décider de tourner en circuit fermé .

Si après quelques courses en Europe, le virus reprend de la vigueur, et les gouvernements resserrent leurs restrictions, tout pourrait changer. Eh oui, nous pourrions rester en Europe , affirme M. Szafnauer.

Pour pouvoir voyager, nous devrons être certains de trois choses : que ce soit sécuritaire, que les gouvernements nous ouvrent leurs portes, et que les promoteurs puissent nous accueillir, énumère-t-il. Si ces trois conditions sont remplies, nous pourrons aller sur plusieurs continents.

Un voyage au Canada serait pour les entreprises canadiennes qui ont accepté d'investir dans l'équipe une opération de visibilité attendue et espérée.

Nous n’hésitons pas à donner notre point de vue à Chase Carey, et nous lui avons dit que le Grand Prix du Canada était important pour Racing Point, mais les équipes ont convenu rapidement de lui donner tout pouvoir pour bâtir un calendrier qu’il estime adéquat, compte tenu de la situation pandémique et des restrictions nationales pour nous permettre de courir , rappelle Otmar Szafnauer.

Le pilote canadien Lance Stroll rentre aux puits lors des qualifications du Grand Prix du Canada. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

L'équipe de Chase Carey travaille fort en coulisses pour offrir une saison aux amateurs, mais aussi aux équipes qui ont besoin de revenus pour exister.

Il est important que nous puissions courir. Plusieurs équipes ont besoin des revenus générés par leur présence aux courses, explique M. Szafnauer. Les équipes de F1 sont des entreprises qui tirent leurs revenus de la course. Nous pourrions être réduits à ne faire que quelques courses, mais si nous le pouvons, je dis que nous devrions en faire le plus possible, jusqu’à Noël s’il le faut.

Il faut comprendre que les équipes dépensent non seulement pour l’année en cours. Mais aussi dès le mois de mai, elles dépensent à préparer la voiture de l’année suivante. Donc, il y a beaucoup de factures à payer, et sans revenus de course, les budgets s’en ressentent.

Mais ce n'est pas seulement une question d'argent. Si nous pouvons organiser quelques courses cette année, et si nous pouvons mettre en place des protocoles de travail dans le contexte de cette pandémie, nous serons en bien meilleure position de présenter une saison complète en 2021 si la situation sanitaire s’améliore.

Retour à l'usine programmé

En attendant un éventuel retour en piste, toutes les équipes devraient rouvrir les portes de leurs usines à la fin du mois de mai pour continuer leur travail d'ici la première course prévue au début de juillet. Ce sera le cas pour les employés de l'équipe Racing Point à l'usine de Silverstone.

L'usine de l'équipe Racing Point à Silverstone Photo : Racing Point

Il a tout de même fallu durant la période de confinement surveiller de près le matériel, qui dormait à l'usine.

Nous avons dû demander une permission spéciale à la FIA pour retourner à l’usine afin de nous assurer que certaines composantes ne souffrent pas de rester confinées, que certaines pièces ne rouillent pas, révèle Otmar Szafnauer. Ainsi, nos voitures sont prêtes à rouler.

Évidemment, c’est une image, car nous les avons démontées dès leur retour d’Australie, comme nous avons l’habitude de faire pour nous assurer que toutes les composantes sont en parfaite condition, mais nous aurons amplement le temps en cinq semaines de nous préparer. Je dirais même que trois semaines, nous pourrions être prêts.

L'équipe Racing Point a une bonne raison de vouloir courir en 2020, c'est ce que la monoplace RP20 dessinée pour cette saison s'est avérée très rapide lors des essais à Barcelone.

Nous avons en effet bien travaillé cet hiver, reconnaît M. Szafnauer. La philosophie que nous avons adoptée cet hiver nous a été profitable lors des essais présaison. C’est vrai que la voiture a montré beaucoup de potentiel à Barcelone. Et si vous êtes rapide sur ce circuit, vous le serez partout.

La philosophie dont parle Otmar Szafnauer, c'est l'approche adoptée par Mercedes-Benz pour la W10 de la saison 2019.

Lance Stroll dans la RP20 (en haut) et Lewis Hamilton dans la W10 Photo : Getty Images / Rudy Carezzevoli / Charles Coates

Racing Point utilisait déjà le moteur et la boîte de vitesses du constructeur allemand. L'étape suivante, c'était de travailler l'aérodynamisme à la façon allemande. Ce qui a été fait sur la RP20.

Et les pilotes Lance Stroll et Sergio Pérez, encouragés par le travail fait cet hiver, sont impatients de retrouver leur habitacle.