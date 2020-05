Le retour de la MLB, les vaches sacrées et la pandémie

BILLET - Dans le cadre d’une négociation, il existe parfois des « vaches sacrées » auxquelles l’une des parties n’a pas le droit de s’attaquer, au risque de déclencher un conflit ou de provoquer une rupture. Et une fois de plus, c’est ce qui est en train de se produire dans la Ligue majeure de baseball (MLB), alors que propriétaires et joueurs tentent de trouver une façon de démarrer la saison 2020.