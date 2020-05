« Hillis a les atouts pour réussir » - Nick Suzuki

Ancien rival, ancien coéquipier, ancien guide touristique, Suzuki croise la route de Hillis depuis quelques années déjà.

En 2016, quelques jours avant le repêchage de la Ligue junior de l’Ontario (OHL), un jeune Hillis de 15 ans avait été invité à Owen Sound, où sévissait depuis un an Suzuki, afin de lui faire miroiter la qualité des installations de l’équipe.

Je pensais vraiment qu’on allait le repêcher, mais Guelph nous a devancés , raconte Suzuki, joint au téléphone mardi soir.

Owen Sound avait sélectionné Aidan Dudas, aujourd’hui un espoir des Kings de Los Angeles, avec son 10e choix et s’était fait couper l’herbe sous le pied par le Storm qui a choisi Hillis avec le 28e.

Je l’avais rencontré avec son père. J’ai gardé un œil sur lui depuis , ajoute le centre du Tricolore.

Suzuki l’a d’abord affronté plus souvent qu’à tour, car Hillis lui était généralement opposé lors de leurs duels. Et c’est finalement Suzuki qui est passé à Guelph en janvier 2019 avant d’amorcer un fabuleux parcours jusqu’à la Coupe Memorial.

Nick Suzuki Photo : Radio-Canada

Le hic, les deux coéquipiers n’ont eu que très peu de temps pour développer une chimie sur la glace. Hillis a subi une fracture de la clavicule au début février, sa troisième blessure majeure l’an dernier, et n’a plus jamais été en mesure de remettre les patins.

Pendant que ses coéquipiers comblaient des retards de 0-3, 1-3 et 0-2 dans les séries de l’OHL, Hillis, alors adjoint au capitaine, soulevait des charges au gymnase et se contentait d’être présent. Toujours, avec le sourire aux lèvres, une ardeur au travail irréprochable et un enthousiasme contagieux selon son ancien coéquipier et son entraîneur avec le Storm, George Burnett.

De le voir se battre comme ça pour revenir plus fort, même s’il était un peu plus jeune, on le regardait aller et on voulait bien jouer pour lui, il nous motivait. Nick Suzuki

Il a traversé tellement d’adversité l’an dernier et a dû combattre trois blessures majeures. Il a travaillé intensément l’été dernier, est revenu en forme et on l’a nommé capitaine, un choix facile pour nous. Tout le monde s’inspirait de lui , a fait valoir Burnett.

Petit, mais fiable

Cam Hillis n’est pas le plus imposant à 1,78 m (5 pi 10 po) et 77,5 kg (171 lb), mais il est rapide, intelligent, raconte-t-on. La rengaine vous dit-elle quelque chose? À Montréal, elle est souvent utilisée.

Suzuki comme Burnett le décrivent comme un joueur fiable en attaque comme dans sa zone. Un patineur naturel, bon manieur de rondelles qui a appris la patience cette année selon son entraîneur. Marc Bergevin a souvent assisté aux matchs du Storm pendant les séries en 2019 et a pu constater de visu l’engagement du jeune homme en dépit de ses revers de fortune qui l’ont forcé à la méditation pendant que ses coéquipiers vivaient les plus beaux moments de leur vie.

C'était difficile à accepter pour un adolescent de 18 ans.

Ç’aurait été vraiment difficile pour moi en tout cas si j’avais été dans ses souliers. On a eu tout un parcours et on aurait été encore meilleurs s’il avait été là. C’était un adjoint au capitaine, un meneur. Il nous encourageait tout le temps, il faisait tout ce qu’il pouvait pour garder le moral. Nick Suzuki au sujet de Cam Hillis

Le genre de trait de caractère apprécié par la direction. Au bout du compte, c’est peut-être ce qui lui aura permis de se révéler et de battre de vitesse Alan McShane, Cole Fonstad et Samuel Houde, tous des attaquants issus de la Ligue canadienne (LCH), repêchés comme lui en 2018 et pour lesquels Bergevin avait laissé entendre qu’il n’avait qu’un contrat de disponible.

Sa résurgence offensive cette saison – 83 points en 62 matchs –, son rôle de capitaine et les bons résultats inattendus de son équipe, première dans l’Ouest à Noël, l’ont certainement aidé.

Il a aussi appris à être un peu moins dur envers lui-même, à profiter du moment, de ses coéquipiers et de l’expérience. Il était l’exemple à suivre pour nos jeunes qui l’ont vu aller l’an dernier pendant ses blessures et qui étaient de retour cette saison , ajoute George Burnett.

Hillis fêtera ses 20 ans le 24 juin et poursuivra dorénavant son parcours dans le hockey professionnel à Laval, lorsque la pandémie le permettra.

Reste toi-même, sois confiant, montre de quoi tu es capable, a été le conseil de Suzuki qui a parlé à Hillis la semaine dernière alors qu’une entente était imminente.

La recette a bien fonctionné pour le numéro 14 du Canadien à tout le moins.

De bons mots pour Romanov

De passage à Montréal le temps d’un déménagement, Suzuki a pris le temps de discuter de l’actualité de son équipe.

L’attaquant est revenu sur le contrat du défenseur Alexander Romanov annoncé la semaine dernière. Les deux joueurs se sont affrontés une seule fois, au Championnat du monde junior en 2019, mais Suzuki en avait gardé un souvenir vif.