Sainz fils en pole position pour succéder à Vettel chez Ferrari

La saison folle a officiellement commencé mardi avec l'annonce du divorce entre Vettel et Ferrari.

Selon la presse espagnole et le quotidien français l'Équipe, l'accord entre Sainz fils et la Scuderia serait imminent.

Il reste des détails, mais les choses sont bien engagées. Il faut avoir de la patience , disent des sources proches de Sainz fils, selon le quotidien sportif espagnol Marca.

Le pilote de 25 ans n'a pas encore remporté une course en F1, mais il ferait un bon second pour Charles Leclerc. À sa première saison avec McLaren l'an dernier, il a fini au 6e rang du classement des pilotes, avec un podium, une 3e place au Brésil après la pénalité à Lewis Hamilton.

Du côté des médias britanniques, la BBC et la chaîne Sky Sports croient que Daniel Ricciardo est en négociations pour remplacer Sainz fils chez McLaren, et que les deux équipes pourraient faire des annonces dès cette semaine.

Selon la presse italienne, Ricciardo aurait déjà accepté l'offre de McLaren.

Sollicitées par l'AFP, McLaren et Ferrari n'ont pas souhaité faire de commentaire.

L'Australien a-t-il refusé une offre de Ferrari? Avec Renault depuis 2019, le pilote de 30 ans ne voulait pas se retrouver dans la même situation qu'à sa dernière année avec l'équipe Red Bull, avec un coéquipier désigné no 1, en l'occurrence Charles Leclerc.

Chez McLaren, Ricciardo aurait le jeune Britannique Lando Norris comme coéquipier et pourrait aspirer au titre de no 1 en raison de son expérience et de son palmarès de sept victoires.

Lewis Hamilton et Daniel Ricciardo Photo : Getty Images / Clive Mason

Ni le Néerlandais Max Verstappen ni l'Écossais David Coulthard ne croient à un passage de Ricciardo chez Ferrari, rapporte l'AFP.

Mercedes-Benz a tout de suite réagi à la décision conjointe de Sebastian Vettel et de Ferrari, en disant qu'elle ne pouvait ignorer un candidat de l'envergure de Vettel .

Lewis Hamilton est-il encore dans la course pour le volant de Vettel ou souhaiterait-il avoir l'Allemand comme coéquipier à la place de Valtteri Bottas?

Sebastian Vettel et Lewis Hamilton à Montréal en 2019 Photo : Getty Images / Mark Thompson

Le message de Mercedes-Benz semble un geste de diplomatie envers Vettel même si, d'un point de vue marketing, un Allemand avec l'écurie serait porteur.

Mais ses erreurs de la saison 2019 (à Montréal, à Monza et à Sao Paulo) lui ont fait mal, et les équipes pourraient hésiter à engager un pilote de 32 ans dont la motivation semble émoussée.

De nombreux observateurs croient qu'il prendra sa retraite à la fin de l'année 2020.