Le Championnat du monde de F1 a débuté en ce jour, il y a 70 ans

Le circuit de Silverstone a eu l'honneur de présenter le 13 mai 1950 la toute première course du premier Championnat du monde de F1.

Le circuit de Silverstone, ancien aérodrome militaire durant la Deuxième Guerre mondiale, avait présenté sa première course automobile en octobre 1948.

Il paraît que c'est dans un pub que l'idée d'en faire un circuit de course automobile est née. Le circuit Gilles-Villeneuve a bien été dessiné dans un chalet de Saint-Sauveur...

Brooklands et Donington Park, deux circuits britanniques, avaient accueilli des courses avant la guerre, mais ils ont ensuite été transformés pour recevoir du matériel militaire.

On retrouvait déjà dans la première version du circuit de Silverstone les virages Stowe, Club, Abbey, Becketts et Copse, mais les infrastructures étaient rudimentaires. Il y a eu des courses en 1948 et en 1949, avant que le Championnat du monde soit créé par la Fédération internationale de l'automobile (FIA) en 1950.

Le départ de la course de F1 en 1952 à Silverstone Photo : Getty Images / Express

Le circuit de Silverstone a eu le privilège d'organiser la première manche, avec le titre honorifique de Grand Prix d'Europe.

Il y avait sept courses lors de cette première saison officielle de F1, dont six en sol européen : Grande-Bretagne, Monaco, Suisse, Belgique, France et Italie. La seule épreuve internationale, les 500 milles d'Indianapolis, était une demande des délégués américains de la FIA.

Le premier vainqueur du Grand Prix d'Europe de 1950, à Silverstone, a été Giuseppe « Nino » Farina dans une Alfa Romeo.