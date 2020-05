Le président des Coyotes s'en va

Le président et directeur des opérations des Coyotes de l'Arizona, Ahron Cohen, n'est plus avec l'organisation, a révélé une source au fait de la décision à l'Associated Press.

Cette personne a requis l'anonymat mardi puisqu'aucune annonce formelle n'a été faite en ce sens. Aucun autre détail n'a été fourni.

Cohen s'était joint aux Coyotes en 2015 après avoir été nommé directeur et responsable des affaires juridiques par le propriétaire précédent, Andrew Barroway. Il a été nommé président et directeur des opérations en 2017, après que Steve Patterson a décidé de se retirer afin d'agir à titre de conseiller spécial auprès de l'équipe, un an après son entrée en fonction.

Alex Meruelo s'est porté acquéreur de 95 % des parts du club il y a moins d'un an, et il a offert dès les premiers mois de la saison 2019-2020 une entente à long terme au directeur général John Chayka.

Les Coyotes luttaient toujours pour une place dans les séries éliminatoires de l'Association de l'Ouest lorsque la saison a été interrompue à cause de la pandémie du nouveau coronavirus.

Cohen a pratiqué en droit des affaires à Phoenix avant de se joindre aux Coyotes.