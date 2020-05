Louis Borfiga s’inquiète pour les entraîneurs de tennis

Sa fédération a été frappée de plein fouet par la pandémie de COVID-19. Dire que le tennis traverse une période difficile est un euphémisme. Dans trois semaines, environ 70 % des employés de Tennis Canada auront été mis à pied.

Humainement, en ce moment, c’est difficile, admet-il. On a dû remercier des collègues appréciés et c’est dur sur le moral de voir qu’il n’y a pas de tennis.

Lundi matin, une rare bonne nouvelle est venue percer les nuages au-dessus de la tête de l’organisme.

La Banque Nationale, partenaire important de Tennis Canada, s’est engagée à remettre des bourses à 23 joueurs canadiens privés de leur gagne-pain, soit des chèques de 10 000 ou 20 000 $ par athlète, pour un total de 340 000 $.

Une belle nouvelle pour les joueurs, saluée par Louis Borfiga, qui a toutefois voulu conclure son entrevue avec Radio-Canada Sports avec un mot pour les entraîneurs de tennis de tous les clubs du pays.

C’est très bien qu’on aide les joueurs, mais j’aimerais bien qu’on trouve aussi une solution pour aider tous les entraîneurs au Canada qui ne peuvent travailler depuis deux ou trois mois, confie-t-il. Ce serait bien qu’on pense à eux et qu’on trouve une façon.

La chose est complexe et Borfiga le sait. D’ailleurs, lui-même avoue ne pas avoir trouvé de piste concrète à offrir pour dénouer le problème. Il insiste toutefois sur l’urgence d’agir.

Ils sont privés de leur métier, de leur passion, ils ont des familles et ils souffrent, ajoute-t-il du même souffle. Je ne sais pas de quelle manière, mais il faut les aider.

Le stade IGA est rempli pour la finale de la Coupe Rogers à Montréal en 2019. Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Chabot

Les temps sont durs pour tous les entraîneurs. L'annulation de la Coupe Rogers à Montréal a forcé l'organisation à sabrer ses dépenses. La Fédération canadienne de tennis ne veut pas préciser publiquement combien d'employés elle a dû licencier et s’en tient à dire que son département du développement avait été durement touché.

Louis Borfiga ne pense pas être en mesure de réembaucher les entraîneurs mis à pied avant au minimum d’un ou de deux ans.

Les clubs locaux sont aussi à l’arrêt et le doute plane quant à la nature de la reprise des activités. Les matchs en simple seront sans doute permis, mais pour les leçons de groupe, c’est une tout autre histoire.

Des jeunes en transition sans l’aide de Tennis Canada

Les jeunes joueurs qui terminent leur stage chez les juniors feront visiblement partie des premières victimes des compressions sévères à Tennis Canada.

La fédération avait l’habitude d’accompagner financièrement et sportivement les jeunes lors de leurs premières années dans le circuit professionnel. Tout porte à croire que ce ne sera pas le cas pour au moins les deux prochaines années puisque la priorité sera au développement des juniors.

Je pense qu’on ne pourra pas aider les joueurs en transition pendant une période d’un à deux ans, dit avec regret Louis Borfiga. On n’aura pas l’argent pour les accompagner en tournoi. Ils seront toujours les bienvenus pour s’entraîner dans nos installations quitte à faire des heures supplémentaires s’il le faut. Mais on ne pourra plus envoyer d’entraîneurs avec eux en tournoi.

Les joueurs et joueuses de 19, 20 et 21 ans devront donc voler rapidement de leurs propres ailes et se responsabiliser. Ils devront trouver eux-mêmes des solutions pour poursuivre leur carrière, un peu comme l’ont fait les générations de joueurs qui les ont précédés.

L’une des pistes de solution pour les jeunes joueurs, une fois la pandémie maîtrisée, serait de se joindre à des ligues de tennis en Europe. Il y en a notamment en France, en Suisse, et en Allemagne.

Ces ligues proposent des matchs en équipe entre différents clubs. La rémunération des joueurs peut ensuite payer quelques voyages pour des tournois.

Si on a un bon niveau, les joueurs peuvent être recrutés par un club et gagner quelque chose comme 10 000 ou 20 000 euros, ajoute Louis Borfiga. C’est une manière de se financer souvent utilisée par des joueurs qui n’ont pas de fédération en appui derrière eux. Ça pourrait être une option envisagée par nos athlètes en transition.

Tennis Canada, à l’image de ses joueurs, devra aussi trouver des solutions et innover pour relancer son développement après la crise. Il faudra en quelque sorte réinventer la structure de l’organisme.

Louis Borfiga espère au moins que le tennis reprendra plus tôt que tard, avec ou sans public. Des tournois cette année? Le vice-président n’a pas non plus de boule de cristal.