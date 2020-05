Inscrire son enfant ou sauter une saison ou deux?

La famille de Mike Baumgartner, de Laval, pèse le pour et le contre en ce moment. Si le garçon et la fille adorent jouer au hockey, ils sont asthmatiques, tout comme leur papa. De plus, la grand-mère habite sous le même toit.

Malgré toutes les mesures sanitaires contre la COVID-19 qu'entend proposer Hockey Québec à la fin du mois pour lancer une saison sécuritaire, les Baumgartner se sentent menacés.

Ce plan d'action n'inclut que des matchs locaux à 3 contre 3 ou à 4 contre 4. Aucun tournoi à l'extérieur de sa région non plus. Tant que nous n'aurons pas de vaccin, il n'y aura pas de hockey normal , explique le président de Hockey Montréal, Yves Pauzé.

Manque de joueurs?

Si plusieurs familles comme les Baumgartner décident de passer leur tour sur la saison prochaine, les associations régionales de hockey mineur pourraient devoir gérer un gros problème : un manque de joueurs pour bâtir les équipes.

C'est le cas à Kahnawake, à 15 minutes au sud-ouest de Montréal. Habituellement, plus de 100 enfants sont inscrits. Lou Ann Stacey, membre de l'association de hockey mineur de cette localité, entend des parents dire qu'ils aimeraient mieux ne pas avoir de saison, plutôt que de voir leur enfant jouer un hockey édulcoré. Et c'est sans compter les catégories qui pourraient disparaître en raison du manque d'effectifs.

Trop cher le hockey durant la crise?

En Ontario, les associations attendront la position de Hockey Canada avant de bouger. Le président de l'Association de hockey de Peterborough, James Bradburn, craint aussi une baisse d'inscription pour des raisons financières.

Vous avez des familles où les deux parents ont perdu leur emploi. Peuvent-ils se permettre une saison de hockey à 600 $ par enfant? Le hockey n'est pas un sport bon marché. Ajoutez l'équipement et vous dépassez facilement 1000 $. C'est beaucoup d'argent qui ne sera peut-être pas entre les mains des familles la saison prochaine.

Les idées pour rassurer les gens et limiter la propagation du virus dans les arénas sont nombreuses. M. Bradburn propose que les enfants revêtissent leur équipement à la maison, jouent leur match et retournent se changer chez eux.

Jordan Bateman, de l'Association de hockey mineur de Langley, en Colombie-Britannique, parle de configurer les vestiaires et de multiplier les stations de gel antibactérien dans les arénas. Il suggère aussi de limiter les contacts sur la glace et vider les gradins de leurs spectateurs.