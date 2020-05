Diamond League et Premier League : la COVID-19 et le sport aujourd'hui

La finale de Zurich et les rencontres de Rabat et de Londres s'ajoutent aux étapes rayées du calendrier de la Diamond League, qui a annoncé mardi une refonte de la compétition pour cette saison. Et au Royaume-Uni, la reprise du championnat de soccer ne fait pas l'unanimité.

Aucune étape de la Diamond League, dont le coup d'envoi devait être donné le 17 avril à Doha, au Qatar, ne pourra se dérouler avant la mi-août. Chaque organisateur aura toute la latitude pour adapter son programme et la forme de ses compétitions, a annoncé mardi la Diamond League dans un communiqué.

La Diamond League 2020 ne sera pas une série d’événements structurés menant à une finale, comme c'était habituellement le cas. En raison des actuels problèmes dans l'entraînement et les possibilités de voyager, il est impossible d'assurer des règles du jeu et un système de qualification équitables en 2020.

Les athlètes ne gagneront donc pas de points en Diamond League cette saison, et il n'y aura pas une seule finale à 24 disciplines à Zurich comme prévu initialement. Chaque organisateur de réunion examinera et annoncera le format de sa compétition et les disciplines incluses deux mois avant la manifestation afin de pouvoir travailler avec les conditions en vigueur fixées par son gouvernement.

Trois réunions sont purement et simplement annulées : Rabat (le 31 mai), Londres (les 4 et 5 juillet) et la finale de Zurich (du 9 au 11 septembre). Le circuit devrait s'amorcer le 14 août à Monaco, suivi des rencontres de Gateshead (16 août) et de Stockholm (23 août).

D'autres rencontres ont été reportées à septembre : Lausanne (le 2), Bruxelles (le 4), Paris (le 6), Rome/Naples (le 17) et Shanghai (le 19). Suivront, en octobre, Eugene (le 4), Doha (le 9) et une rencontre en Chine (le 17), dans un lieu encore à déterminer.

Premier League : un retour au jeu qui divise

Le scénario d'une possible reprise des activités sportives au Royaume-Uni en juin, dont la Premier League, s'il n'y a pas de nouvelles hausses des infections à la COVID-19, suggéré lundi par le premier ministre Boris Johnson, ne fait pas que des heureux.

Le maire de Londres Sadiq Khan estime qu'il est prématuré d'envisager la présentation de matchs du championnat de soccer anglais au milieu de la pandémie. Cinq des 20 clubs de la Premier League jouent dans la capitale, soit Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Tottenham et West Ham.

Le bureau du maire Khan a précisé mardi que la saison devrait reprendre lorsque ce sera sécuritaire de le faire .

En quête d'un premier sacre de la Premier League en 30 ans, Liverpool dominait le classement lorsque les activités ont été arrêtées le 13 mars, avec une priorité de 25 et 29 points sur Manchester City et Leicester City, respectivement.

Les clubs devaient encore disputer soit 9 ou 10 matchs au calendrier lorsque la pause a été décrétée il y a deux mois.