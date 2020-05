À 50 ans, Mike Weir prêt pour un nouveau circuit

Le golfeur canadien célébrera son 50e anniversaire de naissance mardi et deviendra donc admissible au Circuit des champions. Bien que la date du prochain tournoi ne soit pas encore connue à cause des restrictions liées à la pandémie, Weir se dit prêt pour un nouveau départ à sa carrière.

La chose intéressante au sujet du golf professionnel, c'est que vous êtes impatient pour votre 50e anniversaire de naissance plutôt que de le redouter , a fait remarquer Weir.

J'attends (ce jour) depuis un bon bout de temps.

L'Ontarien, de Brights Grove, a inscrit huit victoires sur le circuit de la PGA, dont celle au prestigieux Tournoi des maîtres en 2003, ce qui fait toujours de lui le seul Canadien à avoir gagné l'un des quatre tournois majeurs du golf masculin.

Mike Weir, champion du Tournoi des maîtres en 2003, reçoit le veston vert des mains du gagnant de l'année précédente, Tiger Woods. Photo : Reuters / Shaun Best

Toutefois, il faut remonter au tournoi de Scottsdale en Arizona, en 2007, pour retrouver la dernière fois où il a gagné. Il envisageait de s'approcher de golfeurs de son âge depuis quelque temps déjà.

Parce que vous venez tout juste d'avoir 50 ans et que vous avez eu du succès sur le circuit de la PGA, ça ne signifie pas que ça va se transférer au Circuit des champions , a noté Weir.

Vous devez y mettre l'effort et être prêt. Et c'est ce sur quoi j'essaie de me concentrer depuis un certain temps maintenant. Surtout pendant la dernière année, j'ai peaufiné plusieurs aspects de mon jeu.

Même si Weir a hâte de faire la transition vers le Circuit des champions, il tient toujours à effectuer certaines présences sur le circuit de la PGA.

Il est invité à vie au Tournoi des maîtres grâce à sa victoire en 2003 et une invitation du commanditaire de l'Omnium canadien lui sera probablement toujours accessible.

Toutefois, l'Omnium canadien a été annulé cet été à cause de la COVID-19 et rien ne dit que l'Omnium des États-Unis aura lieu.

Parallèlement, Weir s'est engagé à prendre part à la classique Shaw Charity du Circuit des champions, prévue pour la fin août à Calgary, mais la ville a annulé tous les événements jusqu'au 31 août.

Il continue de jouer au golf sur des parcours près de sa résidence dans l'État de l'Utah, où les terrains n'ont pas été fermés. Malgré une discipline au travail toujours aussi méticuleuse, il a appris à écouter son corps et à prendre des pauses lorsque les douleurs le rattrapent comme c'est arrivé la semaine dernière.

Je me suis donné une semaine de congé et je n'ai effectué aucun élan, aucun coup roulé ni de coup d'approche , a raconté celui qui souffrait de douleurs au bas du dos.

J'ai fait beaucoup d'étirements, du yoga, des randonnées pédestres avec mon chien et j'ai essayé de continuer à bouger, mais ce n'est pas comme ce mouvement explosif au golf.

Johnson et Love nommés vice-capitaines pour la Coupe Ryder

Zach Johnson et Davis Love III ont été nommés vice-capitaines de l'équipe américaine de la Coupe Ryder, qui doit affronter du 25 au 27 septembre l'Europe, tenante du titre, a annoncé lundi le capitaine Steve Stricker.

Johnson et Love s'ajoutent à Jim Furyk, également nommé dans un premier temps vice-capitaine, pour cette édition disputée sur le parcours de Whistling Straits à Kohler au Wisconsin.