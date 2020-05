Joël Bouchard a de bons mots pour les espoirs du Canadien

Fort de quatre victoires de suite, le Rocket n’était qu’à quatre points du quatrième échelon de la Division nord et d’une place dans les séries avant que la saison soit interrompue à la mi-mars.

Nous avons probablement connu notre meilleur match de la saison le mercredi [11 mars, NDLR] contre Belleville, l’une des puissances de la ligue, a-t-il noté. Nous avons gagné 3-0 et nous étions clairement la meilleure équipe sur la glace.

Le dossier Kotkaniemi

Bouchard a eu de bons mots pour Jesperi Kotkaniemi, rétrogradé au club-école du CH le 1er février. Avant de se blesser à la rate, le premier choix de l’organisation montréalaise en 2018 avait obtenu 13 points en 13 matchs. Avec le Tricolore, le Finlandais avait été limité à 8 points en 36 rencontres.

Je l’ai adoré. Comment ce gars-là a progressé, dans les détails de jeu, dans un moment quand même assez court. Il n’a pas joué 60 matchs avec nous. Et malheureusement, quand il a été blessé lui aussi, son jeu avait monté de plus qu’un cran. Il était rendu dominant dans certains aspects du jeu. Joël Bouchard, entraîneur-chef du Rocket de Laval

Quant à l’état de santé de l’athlète de qui aura 20 ans le 6 juillet prochain, pas d’inquiétude.

Sa blessure ne laissera pas de séquelles, a-t-il dit. Il est en santé, je lui ai parlé au téléphone. Il a recommencé à s’entraîner. Il va reprendre le hockey normal quand ça va être le temps.

L'adaptation de Poehling

Cale Fleury, Cayden Primeau et Jake Evans ont aussi été encensés par le pilote du Rocket, qui a parlé plus longuement de la progression de Ryan Poehling. L’Américain a amorcé sa carrière dans la Ligue nationale avec un tour du chapeau et le but victorieux en tirs de barrage dans un gain de 6-5 sur les Maple Leafs de Toronto le 6 avril 2018, pour ensuite connaître une première saison professionnelle pour le moins ardue.

Il a eu des bons moments dans la Ligue américaine, il a aussi eu des moments plus difficiles, mais ça fait partie de sa première année, a expliqué Bouchard. Il a réussi à se faire rappeler deux fois dans la Ligue nationale. Ses dernières performances avant qu’il soit blessé ont été très bonnes. Pour lui, ç’a été un changement de vie, de calibre et de style de jeu.

Mais moi, je suis vraiment content de ses derniers matchs avec nous autres. J’ai regardé des séquences dans les dernières semaines où j’ai senti qu’il était à l'aise sur la glace. Joël Bouchard

Le retour de Juulsen

Enfin, Joël Bouchard a tenu des propos rassurants au sujet de Noah Juulsen, absent du 29 novembre au 11 mars en raison de ses problèmes de vision et de maux de tête. Le défenseur de 23 ans a renoué avec l’action lors du dernier match avant la pause forcée par le coronavirus.