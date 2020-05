Des circuits à la rescousse de la F1 dont les revenus s'évaporent

Le temps passe, mais pas les ambitions du groupe Formula One, mandaté par Liberty Media.

La F1 espère commencer à courir en juillet et continuer jusqu'en décembre avec un objectif de l'ordre de 15 à 18 courses , a indiqué Liberty Media dans le communiqué sur les résultats financiers, publiés jeudi.

Et pour tenter de bâtir un calendrier de 15 à 18 courses, la F1 n'écarte aucun scénario.

Nous sommes en discussion avec tous les promoteurs, ainsi qu'avec certains circuits qui ne sont pas actuellement au calendrier prévu pour 2020 afin d'être sûrs que nous examinons toutes les options , a expliqué Chase Carey.

Les circuits d'Imola en Italie (circuit Dino et Enzo Ferrari) et de Portimao au Portugal (circuit international d'Algarve) se sont portés volontaires pour accueillir la F1, ainsi que le circuit de Barcelone en Espagne, mais la F1 veut quitter l'Europe au début de septembre au plus tard pour les autres continents.

Nous travaillons avec la Fédération internationale de l'automobile (FIA), les autorités locales et d'autres experts pour déterminer les mesures et procédures nécessaires afin de transporter tout le personnel sur le lieu des courses en toute sécurité et de permettre à ces personnes de travailler et d'être logées d'une manière sûre , a précisé le patron du groupe Formula One.

Notre but est encore de commencer la saison le week-end du 4 et 5 juillet en Autriche. Nous sommes de plus en plus optimistes, mais il n'y a aucune garantie qu'il y aura une saison en 2020 , a-t-il affirmé.

Une année 2020 sans F1 ferait mal au groupe Liberty Media, qui a acheté les droits en janvier 2017 pour une somme estimée à 4,4 milliards de dollars américains (6,1 G$ CA).

Selon ses résultats publiés jeudi, le groupe américain a vu ses revenus provenant de la F1 passer de 246 millions de dollars pour les trois premiers mois de 2019 à 39 millions au premier trimestre de 2020, soit une chute vertigineuse de 84 %.