Christian Veilleux entre dans la NCAA par la grande porte de Penn State

Les qualités de meneur offensif de Veilleux, de même que sa haute stature (1,91 m ou 6 pi 3 po) pour un adolescent de 17 ans, en ont fait un espoir bien en vue parmi les joueurs recrutés de la cohorte 2021. Il a donc eu le loisir de sélectionner l'université qui cadrait le mieux avec ses aspirations.

La bourse d'études offerte par les Nittany Lions, qui ont bouclé en décembre 2019 une 15e saison victorieuse d'affilée, n'était pas la seule provenant d'un programme de football de renom.

Les finalistes au match de championnat national, soit les Tigers de l'Université Louisiana State (LSU) et les Tigers de l'Université Clemson, lui ont signifié leur intérêt, tout comme les Wolverines de l'Université du Michigan et les Blue Devils de l'Université Duke, qui sont tous dirigés par des sommités.

Ça fait beaucoup d'années que je fais des camps aux États-Unis et que des universités essaient de me recruter. J'ai reçu ma première offre de bourse d'études en 9e année scolaire [l'équivalent au Québec de la 3e année du secondaire, NDLR] de la part de l'Université de Buffalo [...] et celle de Penn State est venue l'été passé , explique le natif du quartier d'Orléans, à Ottawa, qui a traversé au sud de la frontière en 2018 afin d'affiner ses compétences et d'obtenir une meilleure visibilité.

Loin de ses proches depuis deux ans déjà, celui qui a d'abord revêtu l'uniforme des Crusaders de la Canisius High School à Buffalo (New York), puis des Bulldogs de Bullis School à Potomac (Maryland), a choisi les Nittany Lions en raison de la proximité avec le domicile familial.

Les bourses d'études provenant de la NCAA (D1) : Arizona State, Boston College, Buffalo, Clemson, Duke, Indiana, Kentucky, LSU, Louisville, Massachusetts, Michigan, Old Dominion, Penn State, Pittsburgh, Purdue, Rutgers, South Carolina, Syracuse, Temple, Tennessee, UCLA, Virginia Tech et West Virginia (selon le site spécialisé en recrutement universitaire Rivals)

L'impression que lui a laissée le groupe d'instructeurs, spécialement l'entraîneur-chef James Franklin, lors de ses nombreuses visites dans les installations des Nittany Lions l'ont également fait pencher en faveur de l'Université Penn State. Ses premiers contacts avec le nouveau venu aux postes de coordonnateur offensif et d'entraîneur des quarts, Kirk Ciarrocca, l'ont aussi conforté dans son choix, tout comme le volet scolaire de l'université.

Et c'est sans compter sur la connexion canadienne avec l'Université Penn State, entre autres avec l'actuel trio de joueurs ontariens en uniforme : Daniel Joseph, Jesse Luketa et Jonathan Sutherland.

Les coachs sont extraordinaires, j'ai une bonne relation avec eux, et je trouve que le football (qu'on y joue) est certainement quelque chose qui se situe à mon niveau et dont je veux faire partie , exprime Veilleux.

Sans lui promettre les rênes de l'attaque d'emblée, ce qu'il comprend tout à fait d'ailleurs, puisqu'il faudra qu'il travaille et gagne lui-même le poste de partant, Veilleux se battra à armes égales avec ses futurs coéquipiers afin d'y parvenir. Pour le reste, la balle sera dans son camp.

Ils m'ont dit que je rentrerai dans une bonne situation en 2021, le quart-arrière qui joue en ce moment [Sean Clifford] en sera à sa dernière année à mon arrivée. Leur plan, c'est de me mettre l'étiquette de redshirt à ma première année, je ne vais donc pas jouer et pouvoir me développer. Après, ce sera une compétition ouverte. Christian Veilleux, quart-arrière des Nittany Lions de l'Université Penn State en 2021

La riche histoire de Penn State

Ce programme de football est l'un des plus prestigieux des États-Unis. Sa longévité et ses nombreux succès récoltés depuis son baptême lors de la saison 1887 en ont fait une destination prisée.

L'équipe compte 30 triomphes dans le cadre des Bowls, dont 2 sacres nationaux, et 11 campagnes sans subir la moindre défaite.

Un programme couronné de réussite : 898 victoires contre 393 défaites et 42 verdicts nuls;

50 participations à des Bowls;

6 membres du Panthéon du football américain, notamment Franco Harris et Lenny Moore;

24 membres du Temple de la renommée du football universitaire américain, dont 4 quarts.

Veilleux a bon espoir de pouvoir se faire une place comme quart partant dans la NCAA, ce que peu de Canadiens ont réussi, encore moins dans une université de pointe. Il y croit absolument et considère avoir de bonnes chances d'arriver à ses fins.

Je suis un quart-arrière typique, qui lance [principalement] le ballon et reste derrière la ligne offensive, mais j'ai aussi les aptitudes pour effectuer des jeux à la course. C'est quelque chose que peu de personnes voient en moi, mais je sais que je peux le faire, et Penn State le sait aussi , dit-il.

L'isolement causé par la crise de la COVID-19 lui permet d'investir davantage de son temps pour parfaire ses lectures des défenses adverses, son sens de l'anticipation et son habileté à décocher des passes en mouvement.

Trois points qui figurent en tête de liste pour son développement d'ici à ce qu'il fasse le saut dans la NCAA.