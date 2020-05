Pas de Coupe du monde au Mont-Sainte-Anne cet été

Les règles du gouvernement du Québec interdisant la tenue d'événements jusqu'au 31 août prochain ont été citées pour expliquer la décision.

Notre priorité est de loin la santé des athlètes, de nos bénévoles, employés et des milliers de spectateurs qui se déplacent pour le Vélirium chaque année , a expliqué le directeur général de Gestev, Gabriel Fontaine Leclerc, dans un communiqué.

Quant à la possibilité de reporter l'événement à l'automne, la complexité et les enjeux pour nos partenaires et les athlètes sont majeurs et trop de questions demeurent sans réponse pour que nous allions de l'avant avec cette option. Ce n'est donc que partie remise pour 2021 , a-t-il ajouté.

L'édition 2020 aurait été de la 30e de ce rendez-vous de l'Union cycliste internationale présenté au Mont-Sainte-Anne.