Sonny Wolfe : 52 ans de coaching freinés par le virus

À presque 77 ans, il respecte à la lettre les règles de confinement et les recommandations de la santé publique. Il ne fait même plus son épicerie et ne sort à peu près que pour faire des promenades.

En temps normal, c’est-à-dire quand il n’y a pas de pandémie, ce maniaque de football serait en plein camp d’entraînement printanier avec l’équipe de football du Collège Lower Canada à aider les jeunes quarts à mieux lire les défenses adverses.

Là, non seulement il n’y est pas, mais il ne sait même pas s’il pourra y retourner en septembre.

J’ai un peu peur pour l’avenir, admet Wolfe. En raison de mon âge, je ne sais pas si j’aurai le droit d’être entraîneur ou même s’il y aura du football l’automne prochain. Je me prépare comme si les choses reviendront à la normale, parce que c’est tout ce que je peux faire. Je veux continuer, j’aime trop ça.

Wolfe s’inquiète pour son avenir comme entraîneur, mais aussi pour le football. Son sport, qui a souvent mauvaise presse auprès des parents en raison des dangers liés aux commotions cérébrales, avait retrouvé un certain élan dans la province en raison des succès de Laurent Duvernay-Tardif, qu’il a d’ailleurs dirigé à l’Université McGill.

Il craint aujourd’hui que le virus porte un dur coup au sport qu’il aime.

Je pense que la COVID-19 pourrait avoir un effet négatif encore plus grand sur le football que sur les autres sports, estime Wolfe. Par sa nature, ses contacts, la proximité et le nombre d’athlètes au sein des équipes, le football mineur pourrait durement encaisser le coup. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais c’est inquiétant.

Le Montréalais pourrait aussi devoir abandonner son autre passe-temps de retraite, l’arbitrage au basketball scolaire. Il entraîne quatre ou cinq soirs par semaine au football à l’automne et enfile ensuite ses habits d’arbitre cinq après-midi par semaine durant l’hiver.

Il manque toujours d’arbitres et, puisque les matchs scolaires ont lieu vers 15 h 30 ou 16 h, il n’y a que les profs et les vieux comme moi qui peuvent le faire à ce moment. J’adore ça. C’est un bon défi et, surtout, ça me garde en forme. Il le faut pour suivre à la course des gars de 17-18 ans durant tout un match. Mais je n’arbitre pas le soir ni les fins de semaine, parce que ma femme me tuerait.

Une vie consacrée au sport

Fils d’un épicier pas du tout porté sur le sport, Sonny Wolfe y a pourtant consacré sa vie en étant notamment entraîneur de football de 1968 jusqu’à aujourd’hui.

La première photo de Sonny Wolfe en tant qu'entraîneur de football Photo : Courtoisie : Sonny Wolfe

Des Maple Leafs de NDG jusqu’à l’Université McGill, en passant par un long détour dans les Maritimes à l’Université Acadia et par les Carabins de l’Université de Montréal, Wolfe a marqué des centaines de jeunes hommes en devenir.

Adolescent, en plus du football, Wolfe jouait au basketball et au hockey. À 17 ans, il était d’ailleurs le partenaire de défense de Jacques Demers, dernier entraîneur à avoir remporté la Coupe Stanley avec le Canadien.

Jacques était mon ami parce qu’on travaillait ensemble à l’épicerie de mon père et qu’on jouait avec les Royaux d’Outremont. On était les pires joueurs de l’équipe, mais, comme il était capitaine et entraîneur, on passait beaucoup de temps sur la glace.

Les deux ont perdu contact pendant la vingtaine d’années que Wolfe a passées en Nouvelle-Écosse de 1984 à 2002, mais lorsqu’il travaillait à l’Université de Montréal, au milieu des années 2000, Demers l’a appelé.

On a jasé longtemps, se souvient Wolfe. Jacques avait toujours été généreux avec ma famille. Il donnait des billets de hockey à mes frères et avait même donné un manteau du Canadien à mon père. Il le portait avec une immense fierté.

En 1976, Wolfe avait même eu le privilège de côtoyer de près les athlètes olympiques à Montréal. Il était responsable du gymnase d’entraînement de basketball à l’Université McGill. On lui avait notamment confié la mission d’arbitrer un match préparatoire entre Porto Rico et l’Australie.

L’entraîneur de Porto Rico était venu me voir avant le match pour me dire qu’il allait me bousculer au quatrième quart pour que je l’expulse, se rappelle Wolfe en riant. Il avait une soirée de prévue avec sa blonde ou je ne sais trop qui et voulait partir plus tôt. J’avais fait ce qu’il m’avait demandé!

Portrait de Sonny Wolfe à l'Université McGill en 1980 Photo : Courtoisie : Sonny Wolfe

Il a mis sa passion pour l’arbitrage sur la glace pour une trentaine d’années, pendant qu’il entraînait au football universitaire. Il a renoué avec cette passion il y a une dizaine d’années et adore ça, même si les critiques sont inévitables.

Aujourd’hui, son âge vénérable lui attire généralement une certaine politesse, mais ne lui donne pas l’immunité pour autant.

Je pense que les jeunes et les entraîneurs me respectent un peu plus, jusqu’à ce que le match devienne très serré et qu’ils m’accusent d’avoir un parti pris pour l’adversaire. Il y a toujours des [cas] spéciaux, mais, en général, ça se passe bien.

Comme ses propres enfants

La pandémie est de loin l’épreuve la plus importante de la carrière d’entraîneur de Sonny Wolfe. Il s’ennuie du sport et du contact avec les jeunes.

Je n’ai pas d’enfant. Pendant toutes ces années, mes enfants, c’étaient les joueurs que je dirigeais, explique le septuagénaire. Je suis pas mal plus proche de la fin que du début, alors il faut être patient. Je n’ai pas le choix. Pour moi, un monde sans sport, c’est impossible. Ce serait plate et pas seulement pour moi.

Sonny Wolfe, entraîneur des Axemen d'Acadia en 1986 Photo : Courtoisie : Sonny Wolfe

Sonny Wolfe ne peut compter le nombre de jeunes qu’il a pu influencer dans sa longue carrière, mais il espère avoir pu faire la différence comme il le pouvait.

Ma plus grande fierté, ce n’est pas nécessairement d’avoir contribué à former des vedettes. C’est surtout d’avoir aidé de jeunes hommes à prendre confiance en eux. C’est d’avoir pris en main des jeunes qui osaient à peine me regarder dans les yeux à leur arrivée et se métamorphosaient en gagnant confiance en eux. J’espère modestement avoir contribué au succès qu’ils ont eu dans la vie ensuite.

L’enseignement et la compétition lui manquent. Il ne chôme pas pour autant. Depuis le début du confinement, il a suivi une trentaine de séminaires pour entraîneurs de football en ligne.

Il a particulièrement aimé celui qu’a donné l’ancien quart de la NFL et champion du Super Bowl Kurt Warner. Pendant deux heures, Wolfe a bu les paroles de cet ancien joueur qui a dû trimer dur pour faire sa place dans la NFL.

La COVID-19 aura peut-être freiné Sonny Wolfe dans sa quête de transmettre son art aux plus jeunes, mais ça en prendra beaucoup plus pour l’empêcher de continuer d’apprendre.

Même à presque 77 ans.