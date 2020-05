McIlroy et Johnson joueront dans un tournoi caritatif

McIlroy et Johnson, vainqueurs de tournois du grand chelem et qui ont chacun occupé le premier rang du classement mondial au cours de leur carrière, affronteront Rickie Fowler et Matthew Wolff dans un événement surnommé TaylorMade Driving Relief .

UnitedHealth Group inc. s'est engagé à garantir le don en argent. McIlroy et Johnson joueront au profit de l'American Nurses Foundation tandis que Fowler et Wolff viendront en aide aux Centers for Disease Control Foundation.

Ce sera le premier tournoi tenu en direct depuis que la pandémie a interrompu les activités sportives, il y a sept semaines. Ce sera aussi la première fois que le club de golf Seminole, dans le sud de la Floride, accueille un tournoi présenté à la télévision.

Le terrain est situé sur une petite parcelle de terre le long de l'océan Atlantique, à Juno Beach, et a été conçu d'une telle manière que presque chaque coup place le golfeur devant une direction des vents légèrement différente.

Depuis que la revue Golf Digest a créé sa liste des 100 plus grands terrains de golf aux États-Unis, en 1966, le club Seminole ne s'est jamais classé à l'extérieur du top 20.