Équité salariale : les joueuses américaines interjetteront appel

L'équipe nationale féminine de soccer des États-Unis va faire appel du jugement qui l'a déboutée dans sa demande d’équité salariale avec l'équipe masculine, ont confirmé lundi les vedettes Megan Rapinoe et Alex Morgan, qui ont qualifié de « choquante » la décision du juge.

Rapinoe et Morgan, invitées de l'émission Good Morning America de la chaîne ABC, ont exprimé leur consternation, tout en promettant de continuer à « aller de l'avant ».

Nous étions tout simplement choquées, a déclaré Morgan. Cette décision nous a totalement surprises. Je pense que des deux côtés, c'était très inattendu. Nous allons faire appel.

S'il y a quelque chose que tout le monde sait, c'est que nous sommes des battantes et que nous continuerons à lutter ensemble pour cela. Alex Morgan

Vendredi, le juge fédéral R. Gary Klausner a rejeté l'argument de discrimination salariale invoqué par les doubles championnes du monde en titre, offrant une victoire à la Fédération américaine de soccer sur ce volet.

Une décision reçue comme un coup très dur par les plaignantes, qui luttent pour leur cause depuis plusieurs années. Elles avaient finalement intenté leur action en justice en mars 2019.

Dans sa décision, le juge a expliqué que les plaignantes avaient refusé, à une date non précisée, un accord portant sur les négociations de leur convention collective, qui leur aurait permis d'être payées comme des joueurs de l'équipe nationale masculine.

Une affirmation contestée par Megan Rapinoe lundi. Le contrat de l'équipe masculine ne nous a jamais été offert, et certainement pas la même rémunération , a-t-elle dit.

Je pense que beaucoup de femmes peuvent comprendre ce que c'est que d'entamer une négociation, sachant que l'égalité de rémunération ne sera pas sur la table , a-t-elle poursuivi.

Leurs collègues de la sélection masculine ont d’ailleurs rappelé leur soutien à la cause des joueuses.

Les joueurs de l’équipe nationale masculine américaine continuent d’appuyer les joueuses de l’équipe nationale féminine dans leur quête d’équité salariale, a écrit l’Association des joueurs de l’équipe masculine dans un communiqué. Depuis un an et demi, les joueurs soumettent à la fédération des propositions qui mèneraient à l’équité salariale avec les joueuses.

Nous comprenons que les joueuses veuillent interjeter appel, et nous les soutenons. L’Association des joueurs de l’équipe masculine américaine

Les joueuses de l'équipe américaine, lauréates de quatre des huit Coupes du monde, dont les deux dernières en 2015 et 2019, réclamaient 66 millions de dollars américains (94,1 M$ CA) en dommages et intérêts, en vertu de la Loi sur l'égalité de rémunération et de la Loi sur les droits civils.

Si le juge a rejeté la requête des joueuses américaines sur le terrain salarial, il a toutefois renvoyé à un jugement ultérieur les griefs des plaignantes sur l'inégalité de traitement dans le logement, les voyages et d'autres domaines. Un procès doit s’amorcer le 16 juin.