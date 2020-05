Don Shula, plus grand entraîneur de la NFL pour les victoires, n'est plus

Architecte de l'unique saison parfaite dans la NFL, en incluant les éliminatoires, avec les Dolphins en 1972-1973, Shula est aussi le détenteur du plus grand nombre de victoires à titre d'instructeur. Il a enregistré 347 gains, dont 19 en éliminatoires, au cours d'une carrière qui s'est échelonnée sur 33 campagnes.

Le membre du Temple de la renommée du football américain depuis 1997 a d'abord guidé les défunts Colts de Baltimore de 1963 à 1969, puis les Dolphins de 1970 à 1995. Il a mené l'organisation floridienne à des triomphes au Super Bowl en 1973 et en 1974.

Don Shula est l'un des meilleurs entraîneurs de tous les temps et la norme pour ce qui est de la constance et du leadership dans la NFL , a indiqué dans un communiqué l'entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Bill Belichick, qui est passé bien près en 2007-2008 de reproduire l'exploit de Shula et de ses Dolphins de 1972-1973. Après une saison parfaite, les Pats ont perdu le Super Bowl contre les Giants de New York.

J'ai eu la chance de grandir au Maryland en tant que supporteur des Colts de Baltimore qui, sous la gouverne de l'entraîneur Shula, faisaient partie des équipes remarquables de cette époque , poursuit l'instructeur de 68 ans qui compte 304 victoires, lui conférant le 3e rang à ce chapitre derrière George Halas (324) et Shula.

Don Shula Photo : La Presse canadienne / J. Pat Carter

Don Shula a également conduit les Dolphins à 23 participations aux éliminatoires en 26 saisons. Le lauréat de quatre titres d'entraîneur-chef par excellence en neuf campagnes (1964, 1967, 1968, 1972) a tiré sa révérence en 1996 et a été remplacé par Jimmy Johnson.

Né en Ohio, en 1930, Shula a dirigé trois quarts jusqu'au Panthéon du football américain, soit Bob Griese, Dan Marino et Johnny Unitas.

Avant de devenir entraîneur, Shula a joué dans la tertiaire des Browns de Cleveland, des Colts de Baltimore et des Redskins de Washington en tant que demi défensif durant la période 1951-1957.