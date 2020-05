Les hauts salariés du baseball majeur perdent beaucoup d'argent

Trout et Cole font partie d'un quatuor étoile qui gagnerait plus de 200 000 $ par match. Soixante-cinq joueurs toucheraient au moins 100 000 $ à chaque victoire ou défaite si la saison reportée par la pandémie se mettait en branle, selon une analyse de leurs contrats par l'Associated Press. La plupart des recrues et des joueurs qui touchent le salaire minimum recevraient environ 3500 $ chacun. Chaque match au calendrier du baseball majeur rapporte aux joueurs quelque 24 millions de dollars.

Les équipes ne seraient également pas en reste, grâce à d'énormes flux de revenus provenant des réseaux de télévision régionaux et des contrats de diffusion nationaux. Une difficile négociation est prévisible si le baseball majeur demande à l'Association des joueurs d'accepter des réductions de salaire pour compenser la présentation de matchs dans des stades vides.

Il faudrait que je dispose de toutes les informations au sujet des revenus et des autres choses comme ça avant de décider si je pense que c'est équitable pour nous de le faire, a expliqué le joueur de premier but Ryan Zimmerman, des Nationals de Washington. Je sais que les propriétaires font beaucoup d'argent [...] Nous vivons une situation vraiment unique. Les gars veulent jouer. Les gars veulent retourner sur le terrain.

S'il y a un moment où deux parties qui ont eu leurs différends par le passé peuvent s'entendre et trouver des solutions, le moment serait bien choisi. Cela étant dit, je ne vais pas m'asseoir ici et vous dire que les joueurs seraient prêts à le faire. Je ne sais même pas si je serais prêt à le faire moi-même. Ryan Zimmerman, premier-but des Nationals de Washington

Différents scénarios

Zimmerman, 35 ans, gagne un salaire de 2 000 000 $, ce qui représente 12 346 $ par match.

Trout, 28 ans, joueur vedette des Angels de Los Angeles qui a remporté trois fois le titre de joueur par excellence, gagne un salaire annuel de 36 millions. Il est ex aequo en tête de la MLB avec Cole, le droitier de 29 ans qui a quitté les Astros de Houston pour s'entendre avec les Yankees de New York comme joueur autonome. Cela équivaut à 222 222 $ pour chacun des 162 matchs.

Aaron Boone et Gerrit Cole Photo : The Associated Press / Mark Lennihan

Le joueur de troisième but des Rockies du Colorado Nolan Arenado vient au 3e rang avec une rétribution de 216 049 $ par match, suivi du droitier des Astros Justin Verlander (203 704 $). Vient ensuite le gaucher David Price, que les Dodgers de Los Angeles ont acquis des Red Sox de Boston en février, à 197 531 $.

Au bas de l'échelle salariale, 392 des quelque 900 joueurs actifs et blessés gagnent au moins 10 000 $ par match, dont 300 à 20 000 $ ou plus, 259 à 25 000 $ ou plus, 161 à 50 000 $ ou plus et 100 à 75 000 $ ou plus.

La saison devait s'ouvrir le 26 mars, mais elle a été reportée indéfiniment en raison de la pandémie. Le commissaire Rob Manfred a bon espoir que la saison 2020 pourra se mettre en branle. Le baseball majeur et le syndicat ont discuté de différents scénarios qui incluent notamment de jouer dans des stades vides et des sites neutres.

Dans le cadre d'une entente conclue en mars entre la MLB et le syndicat, les joueurs ont gagné un point important dans la négociation : si aucun match n'est joué, chaque joueur obtiendrait un temps de service équivalent à celui accumulé en 2019. Dans le cadre de cette entente, les équipes avancent 170 millions en salaires, mais les joueurs renoncent à toute réclamation si la saison est annulée. Cela laisse à chaque joueur un maximum de 260 000 $, 60 000 $, 30 000 $ ou 16 500 $, selon son contrat, s'il n'y a pas de saison.

Les joueurs ont accepté de répartir leurs salaires au prorata des matchs disputés.

Divergences d'interprétation

Les primes de signature sont garanties, donc le montant d'argent qu'un joueur doit gagner cette année est calculé en prenant son salaire de 2020, en divisant par 162 (le total initial des matchs au calendrier) et en multipliant par le total des matchs selon la nouvelle date d'ouverture. Si la saison est interrompue plus tard en raison de la contagion, la formule devient le total des matchs de l'équipe d'un joueur.

Les dirigeants syndicaux et certains joueurs soutiennent que l'accord couvre les conditions de toute saison écourtée, en présence d'amateurs ou non, mais les autorités de la MLB indiquent que cette disposition ne concerne que les matchs dans des stades avec des amateurs. L'entente prévoit des pourparlers de bonne foi sur le choix de sites neutres et des matchs sans partisans, et Manfred prétend que 40 % des revenus proviennent de la vente des billets et des revenus liés à chaque stade, comme le stationnement et les concessions.

Parmi les joueurs des Pirates, je n'ai rien entendu suggérant qu'ils ne sont pas vraiment motivés à reprendre le jeu, a déclaré le directeur général Ben Cherington. Lorsque vous avez des groupes qui sont aussi motivés pour trouver des solutions, cela renforce probablement mon optimisme. Quand c'est le cas, vous avez tendance à trouver des solutions.

Vingt-huit joueurs touchaient le salaire minimum de 563 500 $ lorsque les listes ont été gelées le 28 mars, ce qui représente 3478 $ par match. Il y en avait 369 à 600 000 $ ou moins, soit 3704 $ par match.