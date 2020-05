LNH : la quarantaine pour les joueurs non canadiens à leur retour, dit Trudeau

La Ligue nationale de hockey aura à franchir un autre obstacle si elle décide de terminer sa saison 2019-2020 dans un futur proche. Le premier ministre Justin Trudeau a indiqué que tous les joueurs non canadiens qui traverseront la frontière pour rejoindre leur équipe devront observer une quarantaine volontaire.

M. Trudeau a affirmé dimanche que les joueurs devraient, au minimum, se prêter à cette quarantaine s’ils arrivent au Canada.

Je crois qu’il s’agit d’une question que nous devrons étudier, a déclaré le premier ministre lors de son point de presse quotidien. Certainement qu’au minimum, quiconque arrive d’un pays étranger devra suivre les règles de quarantaine de façon extrêmement stricte, mais nous n’en sommes pas encore là dans nos discussions avec la LNH.

Il est vrai qu’il s’agit d’une possibilité, mais cela dépendra de plusieurs facteurs et je ne veux pas spéculer sur ce sujet tant que nos discussions ne seront pas plus avancées.

L’Associated Press a rapporté plus tôt cette semaine que les villes d’Edmonton et de Toronto seraient en lice pour devenir des cellules de hockey qui pourraient accueillir le reste de la saison et les séries éliminatoires de la LNH cet été. Les rencontres seraient disputées à huis clos.

Selon ce qu’une source a affirmé à l’Associated Press, les joueurs pourraient retrouver leur équipe dès le 15 mai. Un camp d’entraînement suivi de matchs préparatoires aurait lieu en juin.

Selon cet échéancier, la saison reprendrait en juillet et les séries s’étireraient possiblement jusqu’en septembre.

La ligue et l’Association des joueurs ont formé un comité mixte pour établir la marche à suivre pour que le circuit Bettman reprenne ses activités à huis clos cet été.

Dans un communiqué publié mercredi, ce comité a indiqué qu’aucune décision n’avait été prise, mais qu’il demeurait optimiste de voir les activités reprendre vers la mi-mai.

La saison a été suspendue le 12 mars, 24 heures après que l’Organisation mondiale de la santé eut annoncé que la COVID-19 avait atteint le statut de pandémie. Quatre équipes canadiennes – les Maple Leafs, les Oilers, les Flames et les Jets – occupaient alors une place qui leur donnait accès aux séries, tandis que les Canucks étaient au plus fort de la course.

Il restait alors de 10 à 14 rencontres à disputer à chacune des 31 équipes.

Au début d’avril, huit joueurs de la LNH avaient subi un test positif à la COVID-19.