Il y a 10 ans, le printemps Halak était aussi le printemps Cammalleri

BILLET – En 40 ans, une seule fois un joueur du Canadien a dominé le classement des marqueurs dans les séries. C’est arrivé en 2010 quand Mike Cammalleri a inscrit 13 buts pour aider l'équipe à atteindre la finale de l'Est. Un printemps remarquable pour le petit numéro 13.

On se souvient davantage des performances du gardien Jaroslav Halak cette année-là. On parle encore du printemps Halak. Mais à l’autre bout de la patinoire, Cammalleri a connu des séries formidables.

Il a sans doute joué le meilleur hockey de sa carrière , dit l’entraîneur de l’époque, Jacques Martin.

Et l'attaquant ne le contredit pas. Je ne pense pas que j’ai jamais mieux joué que dans ces séries et dans celles de l’année suivante, en 2011.

Sept en sept

Cammalleri a marqué cinq buts dans la série remportée en sept matchs contre les Capitals de Washington. Trois fois il a inscrit le premier but de la rencontre. Ça s’est traduit par trois victoires.

Il a fait mieux encore dans la série de sept matchs remportée contre Sidney Crosby et les Penguins de Pittsburgh. Cette fois, il a inscrit sept buts en sept rencontres, dont le filet vainqueur dans le match décisif.

Montréal s’est levée avec nous. On a construit une relation absolument incroyable avec les partisans , se souvient-il.

Il ajoute, avec émotion, je pense que c’était les meilleurs moments de ma vie .

Occasion ratée

Malheureusement, la chevauchée a pris fin dans la série suivante, en cinq matchs, contre les Flyers de Philadelphie.

C’est notre manque de profondeur qui nous a rattrapés, explique Jacques Martin. On a gagné deux séries épuisantes sur le plan physique et sur le plan émotif. J’ai utilisé beaucoup nos meilleurs éléments. On a manqué d’essence, tout simplement.

Outre Cammalleri, Brian Gionta et Scott Gomez ont été les meilleurs attaquants du CH au printemps 2010. Tous les trois acquis par Bob Gainey l’année précédente, ils constituaient désormais le cœur de l’attaque.

Ils ont d’ailleurs ramené l’équipe dans les séries en 2011. Mais le Tricolore s’était incliné dès le premier tour en prolongation du septième match devant les Bruins de Boston, qui allaient gagner la Coupe Stanley.

Cammalleri avait été à la hauteur encore une fois. Il avait amassé 3 buts et 10 points en 7 rencontres contre Boston. Je pense qu’on avait une meilleure équipe en 2011. Mais on a perdu par un cheveu contre les champions et, en quelques mois, tout s’est écroulé.

Erik Cole

Le Canadien avait perdu par un petit but contre les éventuels vainqueurs de la Coupe Stanley. Mais le directeur général Pierre Gauthier ne croyait plus à l’équipe composée par Bob Gainey. Il a donc embauché Erik Cole comme joueur autonome. La recette n’a pas fonctionné. Jacques Martin a été congédié. L’équipe a raté les séries et terminé dernière dans l’Est.

Début janvier, Cammalleri confiait à la presse que plutôt que de jouer pour gagner, l'équipe jouait désormais pour ne pas perdre. Ses paroles avaient été très mal accueillies par l’entraîneur Randy Cunnneyworth et par Pierre Gauthier, qui l’a échangé aux Flames de Calgary en plein milieu d’un match, entre la deuxième et la troisième période!

Paie ton chandail

Cammalleri est parti le cœur gros. Il souhaitait emporter son chandail numéro 13 en souvenir. L’organisation lui en demandait le gros prix : 1275 $.

Ça s’est finalement arrangé. Le président de l’équipe, Geoff Molson, a de la classe. Il a communiqué avec moi et m’a fait parvenir un chandail. Aujourd’hui, c’est oublié , affirme Cammalleri qui, le temps de deux printemps, a été le meilleur attaquant de la Ligue nationale, en séries, quand ça compte.