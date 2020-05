Charles Leclerc, bénévole pour la Croix-Rouge

Engagé depuis le début de la pandémie de COVID-19, Leclerc a participé avec l'équipe logistique de la Croix-Rouge à des livraisons dans les rues de sa ville.

Il a distribué des repas aux personnes âgées qui ne peuvent pas sortir de chez elles en raison des mesures de confinement. Il a fait des livraisons d’équipements au Centre hospitalier Princesse Grace et a distribué des victuailles provenant d'artisans locaux aux bénévoles de l'organisme.

Charles Leclerc Photo : Croix Rouge Monaco

Le Monégasque participe aussi au travail de la princesse Charlène de Monaco, femme du prince Albert (guéri du virus), qui par l'entremise de sa fondation assure la distribution de 5000 masques en tissu aux commerçants et à leurs clients dans la Principauté, ainsi que dans d’autres lieux essentiels à la vie publique qui restent ouverts pendant la crise sanitaire.

Ces masques réutilisables ont été créés par Scicon Sports, une entreprise italienne spécialisée dans la fabrication d’équipements sportifs techniques.

Leclerc s’était déjà impliqué avec l’écurie Ferrari pour soutenir l’action de la Croix-Rouge italienne en mars.

Charles Leclerc Photo : Croce Rossa Italiana

Le Monégasque fait partie d'une campagne d'affichage d’appel aux dons. On le voit avec un drapeau italien en forme de masque, posé sur son visage, et le slogan rédigé en anglais Never give up (ne jamais abandonner).

En cette période d’urgence, même le plus petit geste peut mener à un résultat, a écrit Leclerc sur ses réseaux sociaux. Rassemblons-nous et continuons d’affronter cette épreuve avec courage.

L’argent récolté permet à la Croix-Rouge italienne de venir en aide aux familles les plus démunies.