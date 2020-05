Dix mythes sur l'entraînement déboulonnés

1- Il faut faire des étirements avant de commencer un entraînement

Les étirements ne sont pas un échauffement. Les étirements vont davantage permettre de gagner en souplesse que de se préparer à une activité physique. Il vaut donc mieux effectuer des exercices afin de simuler des mouvements que nous ferons par la suite et ainsi augmenter notre chaleur corporelle.

2- S'entraîner à jeun fait perdre plus de poids



L’entraînement utilise ce que le corps a de disponible pour fournir de l'énergie aux muscles. À jeun, on a souvent moins de glucides disponibles rapidement. Le corps va donc utiliser un peu plus de lipides (gras) pour créer son énergie. Pour perdre du poids, ce n’est pas l’effet d’un seul entraînement qui compte, mais plutôt la somme de ce qu’on dépense par rapport avec ce qu’on utilise tout au long de la journée.

Des personnes à l'entraînement Photo : Getty Images / Justin Sullivan

3- La transpiration permet d’éliminer les toxines

La transpiration contient principalement de l’eau, mais aussi des minéraux et du lactate (déchet du travail musculaire). Les toxines, en tant qu’agent toxique à proprement dit, n’existent pas dans le corps. Le terme toxine, dans ce cas-ci, peut correspondre en fait aux déchets de l’organisme que le lactate produit par le fonctionnement des muscles.

4- Si une femme fait de la musculation, elle aura une apparence masculine

Pour que nos muscles grossissent au point d'avoir une apparence masculine , il faut avoir un volume d'entraînement élevé. Mais, surtout, ce sont les hormones masculines (testostérone) qui favoriseront le développement des muscles. Le faible taux de testostérone chez la femme limite donc énormément la prise possible de masse musculaire.

5- Faire beaucoup d'entraînement cardiovasculaire est la meilleure façon de perdre du poids



Si les exercices cardiovasculaires sont effectivement indispensables, il y a d'autres moyens d'optimiser sa perte de poids. Oui, le cardio brûle plus de calories dans l'immédiat, mais la meilleure façon de perdre du poids, et surtout de maintenir cette perte, sera de combiner les exercices cardiovasculaires à de la musculation.

Une femme court dans un parc Photo : afp via getty images / GLYN KIRK

6- Si tu n’as pas de courbatures, tu n’as pas assez travaillé

Les courbatures sont des bris dans les fibres musculaires. Les bris vont se produire lorsque la charge ou l’exercice effectué est à la limite de notre capacité. Le muscle va alors s’adapter pour devenir plus fort et pour s’assurer d’être à nouveau capable de lever la charge demandée. Par la suite, le corps sera capable de travailler aussi intensément, mais sans être courbaturé puisqu'il sera devenu plus fort à la suite de cette adaptation.

7- Plus vous transpirez, plus vous maigrissez

Vous l'avez probablement vécu. Après une séance d'exercices intense, vous sautez sur la balance et vous réalisez que vous avez perdu quelques livres. Victoire? Pas vraiment. Cette perte de poids n'est en fait qu'une illusion. La transpiration permet d'éviter que la température du corps n'augmente pas de manière dangereuse. Cette perte de poids n'est en fait que de l'eau que le corps a évacuée afin de maintenir une température adéquate.

8- Il est possible de faire des exercices ciblés afin de maigrir dans une région du corps spécifique

Malheureusement, il n’est pas possible de faire un exercice spécifique pour permettre d’utiliser le gras se trouvant dans une partie du corps spécifique. Le corps va puiser les ressources où elles sont facilement accessibles. Vous pouvez faire des centaines de redressements assis, les ressources utilisées ne viendront pas nécessairement du gras du ventre et vous n'aurez pas automatiquement un ventre plat.

Un athlète s'entraîne pendant le confinement Photo : Getty Images / Chris Hyde

9- Si je fais de la musculation, je serai moins flexible

La force et la flexibilité sont deux composantes complètement différentes. Le muscle peut être gros et fort ou petit et faible, et flexible ou non. Le fait d’avoir de plus gros muscles n’indique pas que la personne n’est pas flexible. La flexibilité peut diminuer si la musculation est faite dans un angle spécifique seulement. Si le mouvement se fait avec toute l’amplitude de l’articulation, la musculation ne nuira pas à la flexibilité.

10- Mes muscles vont se changer en gras si j’arrête de m’entraîner

Le corps s’adapte pour s’assurer que l’énergie utilisée pour survivre est bien optimisée. Si le corps n’utilise plus les muscles, ceux-ci vont disparaître en partie pour garder seulement ce qui est utile. Les muscles ne se transforment pas en gras. Cependant, il faut penser que les muscles consomment de l’énergie simplement pour nous maintenir en vie. Si nous avons moins de muscles, nous consommons moins d’énergie et, par conséquent, un déséquilibre entre notre apport et notre dépense calorique peut survenir, ce qui provoquera une prise de poids sous forme de gras.