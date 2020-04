Les Jeux olympiques, 124 ans... et toujours vivants!

Nous sommes le 6 avril 1896 à Athènes! C’est la première cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de l’ère moderne. Il y a 124 ans. Les Jeux ont survécu plus d’un centenaire à des conflits mondiaux et à des boycottages, et résisteront très certainement au coronavirus.

À travers l'histoire des Jeux, on réalise jusqu'à quel point notre monde a changé… ou pas.

Commençons par la place des femmes.

Le baron français Pierre de Coubertin, le rénovateur des Olympiques, était totalement contre leur présence. Il avait déclaré en 1901 : Le rôle de la femme reste ce qu'il a toujours été : elle est avant tout la compagne de l'homme, la future mère de famille, et doit être élevée en vue de cet avenir immuable.

Coubertin était-il misogyne? Je suis obligée de répondre : pas plus que les autres mâles de son époque. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, on avait la conviction que faire du sport, développer ses muscles, c'était une garantie pour perdre sa féminité. Le corps médical véhiculait même l’idée, basée sur la science bien sûr, que la pratique sportive pouvait rendre stérile.

On peut même ajouter que la majorité des femmes avait intégré ce discours.

Dans un journal sportif français, La vie au grand air, en septembre 1918, Rose Nicole écrivait : Certes, il faut louer les jeunes femmes qui exercent la souplesse et la vigueur de leur corps, mais il faut les garder de l’excès disgracieux et inutile [...] Il serait dangereux de laisser éclore une pépinière d’amazones enflammées, d’un féminisme nouveau plus mauvais que l’autre! Il serait à craindre que la femme athlète ne soit plus qu’athlète et oublie dans l’ardeur des compétitions sa réelle tâche humaine : la maternité.

Oui, il faut se replacer dans le contexte. La Première Guerre mondiale n’est pas tout à fait terminée. L’Europe a perdu un très grand nombre de jeunes hommes dans ce conflit, et on a un grand besoin de bébés pour repeupler les patries. Le discours politique est en phase avec celui de la médecine, les femmes sont faites pour enfanter… ou pour être spectatrices, selon la vision du baron de Coubertin.

Une olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Le véritable héros olympique est, à mes yeux, l'adulte mâle individuel. Les JO doivent être réservés aux hommes, le rôle des femmes devrait être avant tout de couronner les vainqueurs. Pierre de Coubertin

Nous sommes aux Jeux de Stockholm, en 1912, alors que les femmes ont été admises pour la première fois à deux épreuves de natation et à une de plongeon.

On peut imaginer les débats dans les chaumières!

Plusieurs luttes ont été menées depuis. Ces revendications ont complètement changé le visage des JO imaginé par le baron. De 0 % en 1896, les femmes devraient représenter près de 49 % des athlètes aux Jeux de Tokyo en 2021. Hommes et femmes ont accès aux mêmes épreuves et aux mêmes disciplines. Mais non, tout n’est pas encore gagné.

Par exemple pour ce qui est des entraîneurs-chefs des équipes olympiques, le nombre de femmes stagne autour de 10 %. Les hommes sont encore beaucoup plus nombreux dans toutes les structures décisionnelles.

Si l’on revient à 1896, on peut facilement comprendre que le sport commençait à peine à se développer : seulement 14 pays étaient représentés à Athènes. En tout, 241 athlètes, tous des hommes, ont concouru dans 9 sports et 149 épreuves.

Aujourd’hui, les JO réunissent 205 pays, quelque 11 000 athlètes, qui se mesurent dans 33 sports, déclinés en 321 épreuves. Et il faut croire que c'est vrai quand on dit que le passé est garant de l’avenir. En 1896, les États-Unis avaient dominé l’athlétisme avec 9 titres sur une possibilité de 12… déjà!

Tiens, puisque l’on parle des Américains. Eh bien, voici la preuve qu’ils n'ont pas inventé les fêtes d'avant-match.

L’origine de ce genre de célébration remonte à l'Antiquité, peut-on lire sur le site du CIO. On comprend mieux pourquoi les Olympiques étaient si populaires à cette époque lointaine : Les Jeux étaient avant tout un festival religieux et de nombreux Grecs issus de tout le bassin méditerranéen prenaient prétexte de cet événement pour se rassembler autour d’un bon barbecue. À la moitié du calendrier, plusieurs vaches étaient sacrifiées en l’honneur de Zeus. Une fois que le roi des dieux grecs avait goûté à l’offrande, le reste était distribué aux spectateurs.

Il paraît que la fête durait 24 heures... Ce n'est pas pour rien qu’on a souvent tendance à idéaliser le passé!

Dans notre regard, les choses étaient certainement plus faciles dans l’ancien temps, pourtant, non. En 1896, on sortait tranquillement de ce qui a été qualifié avec le recul historique, de la grande déflation, un peu plus de deux décennies de grandes difficultés économiques.

Comment allait-on financer ces premiers Jeux de l’ère moderne? Une question qui revient depuis, inlassablement, à chaque édition .

À la fin du XIXe siècle, c’est la famille royale du pays hôte qui a pris une grande part de la facture. Mais sans l’implication de l’homme d'affaires et philanthrope Georges Averoff, qui a financé à 100 % la reconstruction du stade panathénaïque, y aurait-il eu des Jeux?

On peut dire que grâce à leur implication, les Jeux modernes ont maintenant 124 ans. Ce qui est très peu, quand on sait que les Jeux olympiques de l’Antiquité ont existé pendant plus de 1000 ans. Soit de 776 av. J.-C. jusqu’à probablement l’an 393 de notre ère.

Combien de temps pourront vivre les Jeux tels que nous les connaissons maintenant? Ils coûtent cher et il y a beaucoup de pression sur les pays organisateurs. C’est devenu gigantesque.

Il y a une nécessité de réforme pour retrouver une dimension plus humaine.

En même temps, c’est une manifestation unique.

Il faudra trouver des solutions et ça prendra des réponses bien avant 124 ans, sinon les Jeux pourraient retomber dans l’oubli.