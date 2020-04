JO reportés : les nouvelles modalités de qualification bientôt connues

Selon le site spécialisé Insidethegames, la date butoir pour obtenir son billet olympique aurait déjà été fixée au 29 juin 2021, soit 25 jours avant la cérémonie d’ouverture des Jeux de Tokyo.

Dans une lettre envoyée aux comités nationaux, dont Insidethegames a obtenu une copie, le CIO a déclaré que le nouveau système de qualification devrait être achevé d’ici la fin du mois.

Nous comprenons qu’au moment d’écrire ces lignes, il est improbable que le nouveau système de qualification inclue les détails concernant les dates et lieux spécifiques des épreuves, précise la lettre. Ces informations suivront plus tard alors que la pandémie de COVID-19 et ses impacts seront plus clairs.

Nous aimerions mettre la touche finale au système d’ici la mi-avril, en y incluant les particularités de chaque épreuve.

Le CIO a également demandé aux fédérations internationales d’utiliser leur propre système de qualification à la suite de l’annulation de dizaines de compétitions internationales dans les dernières semaines.

Les sports qui utilisent un classement mondial pour déterminer les athlètes qualifiés pour les Olympiques, comme le judo et le badminton, représentent un cas plus complexe.

Le CIO a déclaré que les fédérations pourront choisir elles-mêmes les nouvelles modalités de qualification (classement, calendrier), mais il avertit qu’un équilibre doit être trouvé entre le fait de donner la chance aux athlètes en pleine ascension d’obtenir leur billet olympique et protéger ceux qui étaient tout près de le faire pour 2020.

Dès 11 000 athlètes qui participeront aux Jeux de Tokyo, 57 % avaient déjà obtenu leur qualification avant le report annoncé le 24 mars. Le CIO a déjà confirmé que ces athlètes converseront leur place pour les Jeux de 2021.

Les Jeux olympiques auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021.