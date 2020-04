Coronavirus : le village olympique de Tokyo pourrait accueillir des patients

La gouverneure de Tokyo Yuriko Koike a abordé cette possibilité pour l’énorme complexe de plus de 20 immeubles qui, avec le report des Jeux, demeurera libre dans l’attente des quelque 15 000 membres des délégations olympiques et paralympiques.

Selon Mme Koike, le village des athlètes est « une des options, mais la construction du village n’est pas terminée. Nous parlerons d’abord des endroits libres dès aujourd’hui et demain, et nous évaluons les possibilités une par une. »

Le gouvernement de Tokyo pourrait également acheter un hôtel qui accueillerait des patients, a indiqué Mme Koike vendredi.

Jeudi, le Japon comptait environ 3300 cas de coronavirus et 74 morts, selon son ministère de la Santé. On a rapporté 97 nouveaux cas à Tokyo jeudi, et la progression du virus incite les autorités à chercher de nouveaux lits dans la capitale.

Les 5600 appartements du village olympique seront rénovés après les Jeux olympiques pour être aptes à la vente. Quelque 1000 appartements, dont le prix affiché va de 700 000 $ à 2 800 000 $, sont déjà sur le marché ou ont été vendus. Les résidents devaient commencer à y emménager en 2023.

Le groupe d’entrepreneurs qui gère le projet d’habitation a soutenu que la proposition de la gouverneure était de la spéculation et que la Ville ne lui en avait pas fait part. Ces gestionnaires ont également affirmé qu’ils devaient encore discuter des plans pour le projet immobilier maintenant que les Jeux ont été reportés.

Selon les prévisions, le report des Jeux pourrait coûter de 2,8 milliards à 8,5 milliards de dollars. La majorité de cette somme viendra des poches des contribuables japonais.

Officiellement, les organisateurs des Jeux de Tokyo ont prévu une enveloppe de 17,9 milliards pour les Jeux, mais selon les calculs du gouvernement, la facture sera deux fois plus élevée. Seuls 7,9 milliards viendront du secteur privé.

Des documents du comité organisateur indiquent que le Comité international olympique (CIO) fournira 1,8 milliard de dollars. Les revenus du CIO se sont élevés à 8,1 milliards au cours du dernier cycle de quatre ans, dont plus de 90 % proviennent de la vente des droits de diffusion et des commanditaires.