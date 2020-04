McLaren met des employés en chômage partiel

McLaren est la première équipe de F1 à revoir à la baisse sa structure. Les pilotes Carlos Sainz fils et Lando Norris réduisent leur salaire, et une partie du personnel se retrouve en chômage partiel.

C'est ce qu'a confirmé un porte-parole de McLaren jeudi.

Le groupe McLaren a mis au chômage partiel un certain nombre d'employés dans le cadre de mesures plus larges de réduction des coûts en raison de l'impact de la pandémie sur ses activités , a précisé l'équipe par communiqué.

Ces mesures visent à protéger à court terme les emplois afin que nos employés retrouvent un travail à plein temps lorsque l'économie se redressera , ajoute-t-on.

Le gouvernement britannique permet aux entreprises de mettre leurs employés au chômage partiel en garantissant 80 % de leur salaire jusqu'à un plafond fixé à 2500 livres par mois, soit 4252 $ CA.

Également, le salaire des pilotes et des membres de la direction, dont le président Zak Brown, est réduit, comme celui de l'ensemble du personnel, pour limiter l'impact économique de la pandémie.

D'autres équipes de F1 devraient suivre, notamment Racing Point.

Racing Point évalue une série de mesures pour réduire ses coûts durant cette période de crise sans précédent. Pour l'instant, nous ne rejetons aucun scénario compte tenu des incertitudes entourant un éventuel retour au travail et à la course , a fait savoir par communiqué l'équipe basée à Silverstone.

Norris se rase la tête

Lando Norris a accepté de se faire raser la tête, jeudi, dans le cadre d'une collecte personnelle, qui a permis en un soir d'amasser plus de 12 000 $ (à 10 000 $, il promettait de se raser la tête).

Son initiative personnelle s'ajoute à une grande collecte de fonds lancée le 28 mars qui a permis d'amasser 2,2 millions de dollars à ce jour.

McLaren est la première équipe de F1 à annoncer ce type de décision.

En raison de l'arrêt des activités F1 et de la saison 2020, les écuries devront faire face à une baisse conséquente de leurs revenus commerciaux et de commandite.

Nous avons perdu des équipes en 2008, à la suite de la crise boursière, et nous ne voulons pas que ça se reproduise , a dit le directeur de Racing Point Otmar Szafnauer au réseau britannique Sky Sports.

Toyota et Honda, notamment, avaient quitté la F1.

Nous devons apprendre de ce qui s'est passé, nous serrer la ceinture, prendre des décisions sages et limiter les coûts autant que faire se peut, car nos revenus ne seront plus les mêmes , a précisé Otmar Szafnauer.

Ces mesures n'empêchent pas McLaren de collaborer au Projet Pitlane, l'initiative des sept équipes britanniques pour concevoir et produire des pièces pour des respirateurs destinés aux hôpitaux britanniques.

L'initiative a été saluée par le champion du monde Lewis Hamilton.

C'est super de voir Mercedes-Benz et d'autres équipes de F1 répondre à l'appel en ces temps difficiles. Bravo , a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

De plus, les équipes Haas, McLaren, Mercedes-Benz, Racing Point, Red Bull, Renault et Williams, dont les usines sont en Angleterre, ont accepté de se tenir prêtes à répondre à d'autres demandes des autorités de la santé publique britannique en profitant de leurs expertises et de leurs ressources en matière technique et technologique.

Toto Wolff entre Mercedes-Benz et Aston Martin

Le directeur de l'équipe Mercedes-Benz, Toto Wolff, était au centre de rumeurs voulant qu'il accepte le poste de chef des opérations d'Aston Martin, qui vient de passer aux mains de l'homme d'affaires canadien Lawrence Stroll.

Toto Wolff Photo : Getty Images / Drew Gibson

Toto Wolff a démenti la rumeur à la télévision autrichienne et a dit vouloir poursuivre sa collaboration avec Mercedes-Benz.

Je me concentre sur Mercedes-Benz, et je ne pense pas à Aston Martin. La marque Mercedes-Benz a du succès en F1, je veux continuer à en faire partie, et je n'ai aucune raison de m'en aller , a dit Toto Wolff à la chaîne ORF.

La raison qui pourrait l'inciter à partir est qu'il ne s'entendrait pas avec le grand patron de la maison mère, Daimler, Ola Kallenuis. Ce que n'a pas démenti l'Autrichien.