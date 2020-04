Coronavirus : un club italien déclarera forfait si la saison de soccer reprend

Seules deux provinces italiennes ont été plus durement frappées par le coronavirus que celle de Brescia, où on compte plus de 8500 cas et plus de 1300 morts.

Dans une entrevue accordée à la Gazzetta dello Sport, Cellino a déclaré que cette saison n’a plus de sens .

Recommencer à jouer, ce serait de la pure folie, a martelé Cellino. S’ils nous forcent à le faire, je suis prêt à ne pas présenter d’équipe et à perdre tous les matchs 3-0 sans jouer, et ce, par respect pour les citoyens de Brescia et pour les proches qu’ils ont perdus.

Brescia occupe le dernier rang au classement. Le président de la Lazio a récemment accusé Cellino de tenter d’éviter la relégation en deuxième division.