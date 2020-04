Des essais olympiques d'athlétisme à Montréal en 2021?

Logiquement, c’est la ville de Langley, en Colombie-Britannique, qui devrait hériter des essais l'an prochain. La fédération canadienne d’athlétisme a déjà alloué les deux prochains Championnats canadiens à cette municipalité au sud de Vancouver.

Sauf que tous les scénarios restent sur la table pour 2021, et Montréal en fait partie.

C'est un gros casse-tête qui n'a pas de réponse simple. Et que ce soit le scénario 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, il y aura des contents et des mécontents. On essaie de prendre la meilleure décision à la fois pour l'événement, pour Athlétisme Canada, pour les athlètes, pour nos partenaires. Tout en essayant de limiter les dommages. Mathieu Gentès, directeur des opérations d'Athlétisme Canada

Parmi les scénarios envisagés, la ville de Langley présenterait les essais l’an prochain, comme prévu au départ. Et Montréal pourrait obtenir ceux de 2024.

Un autre scénario verrait la métropole québécoise tenir les essais olympiques en 2021 pour ainsi décaler tout le reste d’un an.

Nos amis en Colombie-Britannique ont une occasion de présenter les essais olympiques et paralympiques dès l’an prochain. C'est certain qu'ils sont très excités, explique Mathieu Gentès. Décaler les choses d'un an peut sembler assez anodin, mais il y a quand même des répercussions pour eux qui se préparaient à avoir les championnats en 2021.

D’un côté comme de l’autre, les conséquences sont considérables. La fédération québécoise d’athlétisme, chargée d’organiser l’événement montréalais, n’aura donc aucun revenu cette année en plus de perdre des frais déjà encourus.

L’impact est majeur pour nous. Juste pour les essais olympiques, les pertes et le manque à gagner se situent facilement entre 50 000 et 100 000 dollars , lance le directeur général de la fédération québécoise, Marc Desjardins.

De l’argent qui sert directement à la mise en place de programmes.

Pour Marc Desjardins, la perte est plus que financière. Le sport est en nette progression depuis huit ans dans la province, tant au niveau du nombre de membres, du financement et de la participation. L’absence d’essais à Montréal priverait les athlètes d’ici.

L'ensemble de nos clubs qui devaient participer à l'événement se voit amputé d'un événement majeur. L'année passée, plus de 400 athlètes québécois avaient participé à l’événement. Quand ça a lieu dans l'Ouest, souvent c'est aux alentours de 150 personnes qui vont y participer. On augmente l'accessibilité de l'événement, car on est dans notre cour. Marc Desjardins, directeur général de la fédération québécoise d'athlétisme

La fédération canadienne se réjouissait de retourner à Montréal cette année après le succès des Championnats nationaux de 2019. Surtout qu’il faut remonter jusqu'en 1996 pour voir les derniers essais olympiques dans la métropole.

Tous les facteurs sont considérés et l’emplacement de Montréal pourrait aider sa cause, reconnaît Athlétisme Canada.

Pas besoin d'être un expert en géographie : Montréal, c'est plus central. C’est plus facile de s'y rendre. C’est une plus grosse ville; il y a plus de médias, plus de partenariats potentiels, plus de spectateurs. Il y a cet avantage là. Je dirais aussi que l'avantage de Montréal, c'est qu'on a fait ensemble une super belle job en 2019. On sait à quoi s'attendre. Le travail serait plus facile pour nous.

Dans sa façon d’octroyer ses Championnats canadiens à la même ville deux ans de suite, la fédération nationale d’athlétisme veut faire en sorte que les organisateurs puissent roder l’événement la première année avant de présenter les essais olympiques.

Le scénario ne serait donc pas idéal pour la ville de Langley. Ça fait partie des morceaux du casse-tête d’Athlétisme Canada.

Et la décision au sujet des essais olympiques de 2022 devrait venir rapidement. D’ici la fin de la prochaine semaine, soit le 10 avril, tout le monde sera fixé.